行李中有槍！ 美機場安檢站去年截獲6542支槍創新高

美國運輸安全管理局表示，去年在全美機場安檢站共查獲6542支槍枝。（美聯社）

2023/02/20 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國運輸安全管理局（TSA）近期公布統計數據，去年在全國機場安檢站共查獲6542支槍枝，創下美國機場單一年度查獲槍枝數的歷史新高。

根據《美聯社》報導，美國運輸安全管理局長佩科斯克（David Pekoske）表示：「我們在安檢站看到的狀況真實地反映我們的社會，現在社會上有更多人攜帶槍支。」在2022年中查獲槍支總數排名前十的機場包括達拉斯、奧斯汀、休士頓、佛州3個機場、納什維爾、亞特蘭大、鳳凰城與丹佛。

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專家指出，幾乎每個被查到的人都聲稱「忘記自己有帶槍」，但即使只有一把槍，也有可能在飛機或安檢站中落入壞人手中。佩科斯克提到，他不確定每個人是否真的是「忘記」，又或者是被抓到時脫口而出的自然反應，但無論如何，在行李中攜帶槍支是必須停止的問題。

至於被安檢站查獲槍枝後的下場，因各州法律而異，有些人可能會被逮捕並沒收槍支，也可能被允許將槍交給沒搭乘該航班的友人。如果遵守相關程序申報後，被查獲的槍支甚至可以放進托運行李中。

亞特蘭大機場是世界上最繁忙的機場之一，一天通過安檢站的人可能多達8.5萬人，亞特蘭大機場同時也是2022年整年查獲槍枝最多的機場，多達448支槍，但此數字已經比2021年還低，原因在於TSA與機場致力於解決乘客攜帶槍支問題。

TSA亞特蘭大分處官員史賓登（Robert Spinden）指出，現在整個機場都有大量標示，包括公告、投影以及電視等，有相當多警告標示在乘客眼前，為的就是要提醒乘客在搭機前把槍支從行李中取出。佩科斯克表示，增加標示只是解決辦法之一，他也支持未來逐步提高罰則，引起乘客注意。

專家指出，幾乎每個被查到行李中有槍的人都聲稱「忘記自己有帶槍」。（美聯社）

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