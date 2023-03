悚！美教會學校槍擊案6死 女槍手攜3槍闖入畫面曝光

2023/03/28 21:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州那什維爾(Nashville)的私立基督教聖約小學(The Covenant School)在當地時間27日遭28歲女槍手赫爾(Audrey Hale)闖入開槍,造成3名學童和3名成年人身亡,赫爾則被警方擊斃。警方公布案發前校內走廊監視器畫面,令人毛骨悚然。

綜合媒體報導,從那什維爾大都會警察局(Metropolitan Nashville Police Department)公布的影像可看到,女嫌犯赫爾開槍轟破教學樓玻璃側門,成功進到室內,她身帶2支步槍與1把手槍,手持步槍在走廊上走動,發現有教室門未上鎖,就溜進去巡視,推測她是在尋找「目標」。

報導提到,赫爾當時反戴著紅色鴨舌帽,身穿軍裝與黑色背心,全程神色自若,相當從容,畫面曝光後令人感到毛骨悚然。

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ