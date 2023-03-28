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    悚！美教會學校槍擊案6死 女槍手攜3槍闖入畫面曝光

    赫爾手持步槍在走廊上走動。（取自推特/@MNPDNashville）

    赫爾手持步槍在走廊上走動。（取自推特/@MNPDNashville）

    2023/03/28 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州那什維爾（Nashville）的私立基督教聖約小學（The Covenant School）在當地時間27日遭28歲女槍手赫爾（Audrey Hale）闖入開槍，造成3名學童和3名成年人身亡，赫爾則被警方擊斃。警方公布案發前校內走廊監視器畫面，令人毛骨悚然。

    綜合媒體報導，從那什維爾大都會警察局（Metropolitan Nashville Police Department）公布的影像可看到，女嫌犯赫爾開槍轟破教學樓玻璃側門，成功進到室內，她身帶2支步槍與1把手槍，手持步槍在走廊上走動，發現有教室門未上鎖，就溜進去巡視，推測她是在尋找「目標」。

    報導提到，赫爾當時反戴著紅色鴨舌帽，身穿軍裝與黑色背心，全程神色自若，相當從容，畫面曝光後令人感到毛骨悚然。

    赫爾當時反戴著紅色鴨舌帽，身穿軍裝與黑色背心，全程她神色自若，相當從容。（取自推特/@MNPDNashville）

    赫爾當時反戴著紅色鴨舌帽，身穿軍裝與黑色背心，全程她神色自若，相當從容。（取自推特/@MNPDNashville）

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