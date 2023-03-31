海南將「全島封關」2025年成中國首個特殊關稅區

中國海南島已全面啟動全島封關運作準備，2025年底前實現全島封關運作，未來外國商品進入海南無需繳納關稅，海南也將成為中國首個特殊關稅區。（美聯社）

2023/03/31 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南島省黨政機關近日表示，海南已全面啟動全島封關運作準備，2025年底前實現全島封關運作，未來外國商品進入海南無需繳納關稅，海南也將成為中國首個特殊關稅區。

綜合港媒報導，海南省黨政機關在海南博鰲亞洲論壇記者會上發布《海南自由貿易港建設總體方案》，並表示，海南已全面啟動全島封關運作準備，相關建設項目和壓力測試等事項，均已在推進中，以確保今年達到封關條件，明年完成封關各項準備，並於2025年底前實現全島封關運作。

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海南島封關意指要將海南全島建成一個由海關監管的特殊區域，使該地經濟發展自成一體，以後中國的貨物進入海南算「進口」，而海南的貨物運往中國則算「出口」，外國商品進入海南則無需繳納關稅。而根據《海南自由貿易港建設總體方案》，未來海南島內居民購買進口商品時將會免稅。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，海南全島封關並非封閉海南，而是以封關為契機，以活絡島內自由貿易，並使其形成磁場效應。他也指出，海南過去幾年加強不少針對封關的建設，例如儋州洋浦港與美蘭機場擴建等。

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