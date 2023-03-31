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    美20歲男打電話謊稱有炸彈槍手 惡作劇PO上網被捕恐入獄10年

    美國去年曾發生大批警方荷槍實彈前往報案地，最後卻發現是惡作劇報案烏龍。（美聯社）

    美國去年曾發生大批警方荷槍實彈前往報案地，最後卻發現是惡作劇報案烏龍。（美聯社）

    2023/03/31 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國槍擊案不斷，來自華盛頓州20歲男子去年卻以「有槍案、炸彈」撥打20多次惡作劇電話，還將全程PO上網，該男近日被捕還被指控多項其他罪行，他可被判處最高入獄10年。

    綜合外媒報導，聯邦檢察官尼克（Nick Brown）昨表示，20歲的加西亞（Ashton Connor Garcia）對惡作劇電話樂此不疲，不只在美國也在加拿大撥打這類電話，還將所有過程放在社群媒體上。

    尼克說，加西亞撥打惡作劇電話時，都以科技變聲並偽裝身分，「每次他的惡作劇報警，都差點引發致命事件」，因大批警察都荷槍實彈並高度緊繃前往該地，可能不小心就會錯認無辜的人，「濫用資源並故意害別人處於危險當中真的沒什麼好笑的」。

    根據《NBC4》報導，加西亞去年7月28日曾打到福斯新聞克里夫蘭駐點謊稱8月23日從檀香山飛往洛杉磯飛機上有炸彈；另一起則是他還曾索要20萬比特幣，否則將炸洛杉磯某機場等。

    加西亞除了惡作劇電話外，還被控恐嚇取財等10多項罪刑，最高可被判入獄10年。

    美國27日在田納西州那什維爾（Nashville）發生校園槍擊案後，傳出該國傳出多起惡作劇電話事件，賓夕法尼亞州29日接獲電腦語音報警電話稱當地有活躍槍手們；馬薩諸塞州（Pennsylvania）近 30所學校28日也收到類似虛假電話，引發恐慌。

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