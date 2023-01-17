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    殘忍！ 加州槍擊案6死 17歲小媽媽與嬰兒也難逃毒手

    美國加州圖萊里郡戈申鎮一處住宅發生槍擊案，造成6人死亡，死者多數為頭部中彈，警方表示，槍手行兇十分果決，研判這起槍擊事件可能有當地販毒集團涉入其中。（美聯社）

    美國加州圖萊里郡戈申鎮一處住宅發生槍擊案，造成6人死亡，死者多數為頭部中彈，警方表示，槍手行兇十分果決，研判這起槍擊事件可能有當地販毒集團涉入其中。（美聯社）

    2023/01/17 07:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州圖萊里郡戈申鎮（Goshen）一處住宅在16日發生槍擊案，造成6人死亡，死者中甚至包含一名17歲小媽媽和一名6個月大的嬰兒，兩人均為頭部中彈。警方表示，槍手行兇十分果決，研判這起槍擊事件可能有當地販毒集團涉入其中。

    綜合外媒報導，這起槍擊案發生在16日凌晨，警方獲報後於3點30分抵達現場，發現有兩名受害者是在屋外死亡，1人在住宅門口被槍殺，另外3名受害者則在屋內，其中一人在警方到場時仍有生命跡象，但送醫後不治。

    圖萊里郡警長布德羅（Mike Boudreaux）指出在屋外死亡的兩名受害者分別是一名17歲小媽媽和一名6個月大的嬰兒，兩人陳屍在屋外一條水溝內，頭上均有槍傷，在槍擊案發生時，這位小媽媽試圖帶著小孩逃跑，但仍慘遭毒手。布德羅表示，屋內有另外一名老婦在床上被槍殺、頭部中彈，研判可能是在睡夢中被殺害。

    布德羅提到，有兩名婦女躲在屋外拖車內倖免於難，她們告訴警方，屋內的人當時有透過監視器畫面看到外面兩名鬼祟男子，但已經來不及反應，兩名槍手踢開正門後隨即朝屋內開槍。

    布德羅指出，兩名槍手行兇方式迅速且果決，專門朝受害者頭部開槍，目前警方正在追捕兩名嫌疑人，而這起事件可能是當地毒販集團的針對性攻擊行動，疑似和上週的一次搜查行動有關。

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