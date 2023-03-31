為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬英九訪中挨批 陳文成博士紀念基金會籲馬「長留中國，為民主奮鬥」

    前總統馬英九30日上午參訪武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。（馬英九辦公室提供）

    前總統馬英九30日上午參訪武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。（馬英九辦公室提供）

    2023/03/31 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日訪中「祭祖」，但在（30）日參訪武漢市「英雄城市抗疫保衛戰展」時公開稱讚中國防疫成果，表示「武漢的防疫，是對人類的貢獻」，引發熱議。馬英九此趟訪中也遭受到不少批評聲浪，對此陳文成博士紀念基金會呼籲馬英九「長留中國，為中國的民主、人權、自由、法治而奮鬥」。

    陳文成博士紀念基金會在臉書粉專表示，歷年來中國國民黨政要絡繹不絕前往中國，進行各式交流，但對於推動中國的民主化、法治化，爭取中國人的民主、自由與人權，個個在台灣伶牙俐齒、正義凜然，在中國卻始終噤若寒蟬，像縮頭烏龜。中國人民和台灣人民一樣都渴望、追求民主、法治與自由。

    陳文成博士紀念基金會指出，馬英九這次踏上自己的祖國中國，不應只是個人扭捏作態的「祭祖」戲碼，而淪為貽笑大方的丑劇。身為中華民國民選卸任總統，應該正視中國人民的渴望，更應該要為他們的追求貢獻一己之力。因此呼籲馬英九長留中國，好好守護自己的祖先。

    陳文成博士紀念基金會提到，如果馬英九認同中國是民主、人權、自由、法治的國家，大可留下來與他們共享。如果不認同中國的民主、人權、自由、法治，更要留下來和中國人一起「和平奮鬥、振興中華」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬英九大讚中國防疫引眾怒 矢板明夫：明顯在迎合中國
    2023/03/30 21:54

    馬英九大讚中國防疫引眾怒 矢板明夫：明顯在迎合中國
    打臉馬英九！COVID-19疫情禍起武漢 禍延全球
    2023/03/30 21:21

    打臉馬英九！COVID-19疫情禍起武漢 禍延全球

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    馬英九誇中共防疫貢獻全人類 民進黨痛斥：替世界罪人開脫
    2023/03/30 16:20

    馬英九誇中共防疫貢獻全人類 民進黨痛斥：替世界罪人開脫
    馬英九向中國道歉「我們政府造成困擾」 綠營轟：乾脆別回來了
    2023/03/30 16:11

    馬英九向中國道歉「我們政府造成困擾」 綠營轟：乾脆別回來了

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播