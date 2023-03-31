馬英九訪中挨批 陳文成博士紀念基金會籲馬「長留中國，為民主奮鬥」

前總統馬英九30日上午參訪武漢市檔案館「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。（馬英九辦公室提供）

2023/03/31 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九近日訪中「祭祖」，但在（30）日參訪武漢市「英雄城市抗疫保衛戰展」時公開稱讚中國防疫成果，表示「武漢的防疫，是對人類的貢獻」，引發熱議。馬英九此趟訪中也遭受到不少批評聲浪，對此陳文成博士紀念基金會呼籲馬英九「長留中國，為中國的民主、人權、自由、法治而奮鬥」。

陳文成博士紀念基金會在臉書粉專表示，歷年來中國國民黨政要絡繹不絕前往中國，進行各式交流，但對於推動中國的民主化、法治化，爭取中國人的民主、自由與人權，個個在台灣伶牙俐齒、正義凜然，在中國卻始終噤若寒蟬，像縮頭烏龜。中國人民和台灣人民一樣都渴望、追求民主、法治與自由。

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陳文成博士紀念基金會指出，馬英九這次踏上自己的祖國中國，不應只是個人扭捏作態的「祭祖」戲碼，而淪為貽笑大方的丑劇。身為中華民國民選卸任總統，應該正視中國人民的渴望，更應該要為他們的追求貢獻一己之力。因此呼籲馬英九長留中國，好好守護自己的祖先。

陳文成博士紀念基金會提到，如果馬英九認同中國是民主、人權、自由、法治的國家，大可留下來與他們共享。如果不認同中國的民主、人權、自由、法治，更要留下來和中國人一起「和平奮鬥、振興中華」。

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