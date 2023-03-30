打臉馬英九！COVID-19疫情禍起武漢 禍延全球

湖北武漢的華南海鮮批發市場，公認是武漢肺炎最早源頭之一。（法新社資料照）

2023/03/30 21:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕湖北武漢被認為是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源地，中國政府在疫情之初隱匿疫情，禍延全球，3年間的動態「清零」嚴苛封控，將全民監控推向巔峰，去年底在民怨沸騰下倉促解封，面對疫情海嘯直接選擇蓋牌，也讓各國冷不及防，而儘管種種證據顯示禍起武漢，但中國至今仍拒絕配合疫情溯源調查。

武漢肺炎至今累積至少造成7.6人染疫，近700萬人死亡，經濟損失更不計其數。悲劇的起源可追溯到武漢。2019年12月10日，已故武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，因率先在微信群中發布關於華南海鮮市場疫情的訊息，而被誣指「造謠」並遭警方訓斥。

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疫情最終在10天後徹底曝光，但已錯過最佳防控時機，在2020年1月23日武漢展開歷時76天封城之前，大數據統計顯示，當地1400萬人口估計已有500萬人在封鎖前逃離。一個多月後，武肺病毒禍及除了西藏之外的全中國，港澳台美日英法澳等地也未能倖免。

但中國隨後宣稱國內疫情已得到控制，並開始向世界各國出口大量醫療物資，並將其研發的疫苗賣到南美，非洲，亞洲等地的多個國家，大發防疫財，但後因疫苗保護力差，出口暴跌97%。而《路透》估計，中國光是去年與防疫相關的預算，便高達約520億美元（約1.6兆台幣），大多數被檢測行業拿走了。部分輿論質疑，當局此前長期堅持「清零」，就是為了讓核酸產業「發大財」。

疫情3年，中國官方通報死亡數只有8.3萬，不過《紐約時報》2月間引述多篇論文和專家意見指出，中國在毫無醫療資源準備的情況下，突然放開躺平，從「動態清零」，直接跨越到「能陽則陽」與病毒共存導致亂象叢生，在解封後2個月內，死亡人數估計就達100萬至150萬。

另據權威科學期刊《自然》披露，世界衛生組織（WHO）已擱置備受期待的第二階段病毒溯源調查，理由是研究團隊無法進入中國，北京當局不願提供相關資料。世衛組織3月13日表示，中國當局隱瞞了可能為武肺大流行的起源提供線索的基因證據，所指的是中國科研人員在網上短暫發布、後來被刪除的數據，這些數據表明武漢一個市場存在貉等其他野生動物感染了病毒，可能是疫情的動物起源源頭。而3年前的數據到本月才公諸於世，也遭科學家痛批是醜聞。

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