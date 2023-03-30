《盧安達飯店》主角原型獲減刑 平安返抵美國

2020年10月2日，身穿粉色囚服的《盧安達飯店》主角原型魯塞薩巴吉納，抵達盧安達法院受審。（法新社）

2023/03/30 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，電影《盧安達飯店》的真人真事「原型」魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），上週自盧安達監獄獲釋後，已於30日返抵美國。

據《路透》報導，經過美國政府數月交涉，盧安達總統卡加梅（Paul Kagame）同意對魯塞薩巴吉納減刑。魯塞薩巴吉納於上週五（24日）獲釋後，週一（27日）在卡達登上了飛往休士頓的班機。

請繼續往下閱讀...

蘇利文在Twitter表示，魯塞薩巴吉納現已與家人團聚，「我很高興的歡迎魯塞薩巴吉納回到美國」。蘇利文也補充，感謝盧國政府有力人士的密切合作，讓這一切圓滿達成。

魯塞薩巴吉納是美國永久居民，已在德州聖安東尼奧（San Antonio）流亡超過10年。他在2019年被盧安達政府誘捕，隨即遭到囚禁。

現年68歲的魯塞薩巴吉納總是直言不諱批評總統卡加梅。2021年9月，他因與盧安達反叛組織過從甚密，遭判處25年徒刑。

1994年盧安達爆發種族滅絕，魯塞薩巴吉納冒著生命危險，以豪華飯店經理身分作掩護，保全了數百條寶貴性命。

魯塞薩巴吉納的事蹟，被翻拍成了2004年好萊塢賣座電影《盧安達飯店》，獲得奧斯卡獎多項提名，魯塞薩巴吉納一角由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

盧安達政府表示，魯塞薩巴吉納之所以獲釋，係美盧雙方達成共識、欲重新建立關係的結果。受審期間，魯塞薩巴吉納承認在反對組織中擔任領導職務，但否認策劃盧安達境內的攻擊行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法