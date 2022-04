送非法移民去盧安達！ 英相強森：既「人道」又「具同理心」

英國14日宣布,今(2022)年1月以降,所有偷渡入境英國的非法移民,將被送至非洲盧安達共和國申請庇護,並取得長期居留的住所。英國邊防人員逮捕非法移民示意圖。(法新社資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森(Boris Johnson)14日宣布,今(2022)年1月後及即日起偷渡入境英國的非法移民,將依合作計畫,被送至非洲盧安達共和國申請庇護,並取得長期居留的住所。

據《BBC》報導,英國首相強森今(14)日宣布通過與盧安達合作的移民合作計畫,今(2022)年1月以降非法偷渡入境英國的移民,將被送至中非盧安達進行庇護資格審查,如果通過,他們可以在當地獲得長期的住所。

強森說,這項新計畫可以從偷渡移民、人口販賣的非法產業中「拯救無數性命」。英國內政大臣巴特爾(Priti Patel)此前已赴盧安達,雙方同意由英國出資英鎊1.2億元(約台幣46億元)針對該計畫進行測試。

強森強調,英國已經無法再持續舊有的「期限就地合法」系統,他說,「我們的同理心無限,但我們能夠幫助人的能力有限」。強森並稱,這個計畫「既人道又具同理心」。

對此,多個關注移民議題的慈善機構批評此計畫非常「殘忍」,呼籲政府重新審視;英國反對黨工黨也指此計畫「不可行、不道德且成本昂貴」。

報導指出,經過英媒實際走訪,盧安達預計將用以收容移民的建築,同時約可容納100人居住,每年預計可以處理500件庇護申請案。

但光是去(2021)年整年度,非法入境英國移民數量,有紀錄在案的就有超過28526人,多數為搭乘小艇或渡船偷渡的單身男性,相較2020年增加超過2萬人,今年也預計將有倍數成長。

盧安達人權紀錄不佳 英國政府須負起說服責任

英國政府這項新政策已經造成巨大的社會爭議和法律問題,首先盧安達在國際社會間的人權紀錄本就不良,近30年前惡名昭彰的「盧安達大屠殺」(Rwanda genocie),估計有40至80萬圖西人(Tutsi)遭到種族滅絕。

英國政府去年更曾在聯合國要求,針對盧安達境內頻傳的綁架、命案及酷刑等人權問題展開調查。現在,英國政府必須就此做出解釋,為何選擇將移民安置在盧安達,且如何保證移民的人權在盧安達可以受到保護。

此外,英國此項政策是否符合國內、國際法規,仍有諸多疑點需要釐清。英國政府想要在《國籍及國界法案》下新立法規,確保英國將難民送至外國的合法性。

然而,根據英國所簽署的2項國際公約,包括《聯合國難民公約》及《歐洲人權公約》,都清楚禁止將移民送至對其生命或自由有嚴重威脅的國家,以及不應該有人受到酷刑折磨及其他非人道對待。

因此,縱使英國可以合理化將移民送往盧安達的決策,也必須負起確保其人權不受侵犯的責任,否則就不能將移民送至盧安達。

英國NGO難民議會(Refugee Council)執行長索羅門(Enver Solomon)就指出,這項政策並不會解決走投無路者冒險偷渡至英國尋求生機的根本問題。

國際特赦組織英國分會(Amnesty International UK)也形容此計畫是「令人震驚的錯誤辦法」,最終只會浪費公帑。

英國在野小黨自由民主黨(The Liberal Democrats)也批評,政府此舉無疑是逼移民吞下「閉門羹」(slamming the door in the face);蘇格蘭民族黨(Scottish National Party,SNP)則形容,這計畫令人背脊發寒。

