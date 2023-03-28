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    印度陸軍參謀長批中國「強權即真理」 座談會3度提及台灣

    印度陸軍參謀長潘德在一場討論中國崛起的座談會上，抨擊中國「強權即真理」的國際秩序觀，且罕見三度提及台灣。（法新社）

    印度陸軍參謀長潘德在一場討論中國崛起的座談會上，抨擊中國「強權即真理」的國際秩序觀，且罕見三度提及台灣。（法新社）

    2023/03/28 22:57

    〔中央社〕印度陸軍參謀長潘德（Manoj Pande）在一場討論中國崛起的座談會上，抨擊中國「強權即真理」的國際秩序觀，且罕見三度提及台灣。

    印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）27日至28日在西部大城普恩（Pune）辦理「中國崛起與對世界衝擊第2次戰略對話」活動，潘德是昨天場次的講者之一。

    根據主辦單位分享的影片，潘德從政治、經濟、科技與軍事等4個角度，剖析中國的崛起，以及中國崛起對全球的可能影響。

    潘德在講述中國的政治崛起時說，中國「韜光養晦」的時代已經結束，中國國家主席習近平去年10月在中共第20次全國代表大會上發表工作報告時，就宣告不會放棄使用武力來「併入」（incorporate）台灣。

    他在講述中國的軍事崛起時抨擊，中國在南海地區的擴張、在海事爭議上拒絕接受國際仲裁結果、以及在台灣海峽與印中邊界的「好戰」行為，都顯現出「強權即真理」的國際秩序觀。

    潘德並提到，去年8月當時的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國發表「台灣問題白皮書」，重申了「統一」台灣的決心。

    印度近年雖因邊界衝突而與中國交惡，但外交官員及軍事將領仍鮮少公開談及台灣，有觀察人士認為潘德此次演講三度提及台灣，背後因素或動機值得玩味。

    潘德在總結時評估，政治上，中國正試圖挑戰美國領導下的世界秩序，希望成為新的世界強權及「淨安全提供者」（Net Security Provider）；經濟上，中國有能力發動「蠻力經濟政策」，讓地緣政治及貿易接觸成為零和遊戲。

    在印中邊界糾紛議題上，潘德指出，人民解放軍的不時越界，是雙方衝突升級的潛在觸發因素，印度方將隨時作好準備，以堅決與審慎的態度捍衛主權。

    他並說，印度陸軍將透過組織改革、現代化與科技化、系統與功能優化、人力資源管理以及與其他軍種整合等努力，面對挑戰。

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