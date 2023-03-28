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    創新高！日本2022年接受202名難民 阿富汗籍占大宗

    日本出入國在留管理廳近日表示，2022年日本共接受了202名外國難民，創下1982年難民制度啟用以來的新高。圖為東京入國管理局。（美聯社）

    日本出入國在留管理廳近日表示，2022年日本共接受了202名外國難民，創下1982年難民制度啟用以來的新高。圖為東京入國管理局。（美聯社）

    2023/03/28 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕日本出入國在留管理廳近日表示，2022年日本共接受了202名外國難民，創下1982年難民制度啟用以來的新高。其中147人為阿富汗國籍，多是該國2021年政變後撤離的日本大使館原職員及家屬。

    日媒《共同社》今（28）日報導，日本出入國在留管理廳24日指出，日本2022年共接受了202名外國難民，與2021年的74人相比大幅增加。202名難民中除了147名阿富汗人，另有26名因軍政府政變而逃至日本的緬甸人、9名中國人、5名厄利垂亞人、4名喀麥隆人，與3名葉門人。

    報導指出，雖難民接收人數創新高，但與歐美國家相比，日本接收的難民仍偏少，社會上也有聲音認為日本對難民的認定過於嚴格。對此，日本出入國在留管理廳24日也頒布「難民符合性判斷指南」，使判斷難民資格時能更精確。指南提到，因少數群體或性別上的理由受迫害可被認定為難民，受多種因素迫害的外國人也更有機會符合認定條件。

    2022年非難民，但出於人道主義被允許留在日本的外國人有1760人，較2021年的580人大幅增加，其中緬甸人最多，約有1600名。2022年難民申請者則為3772人，較2021年增加5成以上，以柬埔寨、斯里蘭卡和土耳其等國居多。

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