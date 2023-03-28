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    日韓關係加速正常化 最快下月重啟安保對談

    日媒披露，外交人士指出預計兩國最快今年4月恢復「日韓安全保障對話」，屆時將由兩國外交及國防部門的局長等人出席。（美聯社）

    日媒披露，外交人士指出預計兩國最快今年4月恢復「日韓安全保障對話」，屆時將由兩國外交及國防部門的局長等人出席。（美聯社）

    2023/03/28 13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄本月中在官邸與來訪的南韓總統尹錫悅進行兩國12年來的首次高峰會談，雙方就重啟日韓領袖的「穿梭外交」達成共識，對此日媒披露，外交人士指出預計兩國最快今年4月恢復「日韓安全保障對話」，屆時將由兩國外交及國防部門的局長等人出席。

    根據《共同社》報導，岸田文雄與尹錫悅於本月16日會晤達成共識，將重啟雙邊外交、國防「日韓安全對談」。

    據外交人士27日透露，若能順利舉行，此將是繼2018年3月以來時隔約5年重啟對話，預計日韓將合作應對針對北韓發展核武器及飛彈，以及中國軍事動向進行討論，預計兩國政府擬最快4月重啟「日韓安全保障對談」，參與者包含外交及國防部門局長等人士。

    報導稱，日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕和防衛省幹部計劃出席安保對話，南韓由外交部亞洲太平洋局長徐旻廷等人參與。

    目前日韓外交次長級的「戰略對話」以及經濟安保的新磋商仍在協調舉行時程；岸田已邀請尹錫悅參加今年5月於廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會擴大會議，也將舉行兩國場邊會談，希望藉由頻繁雙國領袖對話帶領日韓關係步上正軌。

    據悉，日韓安全保障對話於1998年6月首度在南韓首爾舉行，迄今已舉行過11次對話。

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