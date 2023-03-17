日韓恢復穿梭外交 重啟安保對話

訪日的南韓總統尹錫悅（圖左）十六日在聯合記者會後與日本首相岸田文雄握手致意。（歐新社）

2023/03/17 05:30

日解除半導體出口限制 韓也將撤告

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本首相岸田文雄十六日在官邸與來訪的南韓總統尹錫悅進行兩國十二年來的首次高峰會談，雙方就重啟日韓領袖的「穿梭外交」達成共識，並將重啟停擺五年的外交、國防「日韓安保對話」。岸田對於韓方宣布的前徵用工賠償問題解決方案表示肯定，兩國領袖會談前，日本經濟產業省也宣布將解除對南韓半導體相關原料的出口限制，而尹錫悅則在日韓聯合記者會上宣布，韓方將向世界貿易組織（WTO）撤銷控告。

尹錫悅啟程前 北韓又試射

在尹錫悅啟程前約三小時，北韓在平壤郊區的順安向東以高角度發射一枚洲際彈道飛彈，據信為火星十七型，射程可涵蓋美國全境。這枚飛彈在飛行約七十分鐘後，掉落在北海道以西約二百公里的日本專屬經濟水域，這是北韓本月第三次射彈，具有高度挑釁美日韓的用意。尹錫悅表示，北韓將為其挑釁付出代價。

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12年首次峰會 未發表聯合聲明

這是尹錫悅在去年五月就任後首次正式訪日，岸田在官邸與尹錫悅進行峰會，會談前他親自到門口迎接，兩人會談約半小時後，再進行一小時的擴大會談，會後舉行聯合記者會，但並未發表聯合聲明，日方說明是因為時間不夠作業不及。岸田在記者會開頭致詞表示，東京本週迎接櫻花盛開，度過漫長的寒冬，時隔十二年再次迎接韓國總統的正式到訪。尹錫悅則表示，此次會談為走出歷史不幸、開啟韓日合作新時代邁出了第一步；韓日共享普世價值，是安全保障、經濟、全球議題上合作的夥伴。在自由民主價值面臨重大挑戰的今天，兩國合作的必要性越來越高。

恢復軍情保護協定運作

尹錫悅與岸田達成重啟安保對話的共識，也同意建立經濟安全協商機制，並就強化半導體供應鏈等議題交換意見。兩人宣布日韓「軍事情報保護協定」（GSOMIA）恢復正常運作，也就重啟兩國領袖定期互訪的穿梭外交達成一致。

此外，對於尹錫悅提出前徵用工賠償問題的解決方案，日本表示歡迎，宣布解除對南韓三項半導體原料輸韓限制，至於南韓重返「Ａ群組」部分，雙方則將再繼續協商。南韓最高法院在二○一八年判決日本企業必須對前徵用工進行賠償，開啟另一波新的歷史戰，日本溝通未果，以管制半導體製程需要的高純度氟化氫等三項原料輸韓進行反制，並將南韓從享有簡化出口手續的優遇名單「Ａ群組」中移除。南韓反彈告上WTO。

韓方提出的前徵用工賠償問題的解決方案，即是由南韓政府所屬的財團代替被判賠的日本企業支付賠償金，對於南韓財團是否會對日本企業行使「求償權」，兩人在記者會中均表示「並無這種打算」。

圖為16日煉瓦亭外排隊民眾。（路透）

日相岸田文雄16日晚間在銀座宴請來訪的南韓總統尹錫悅，還破例續攤，第1家店是銀座壽喜燒名店「吉澤」，第2間則是有超過120年歷史的洋食老店「煉瓦亭」。煉瓦亭創業於1895年的明治時代，也是傳說日本蛋包飯發祥地。尹以前訪日曾在該店用餐，對蛋包飯的滋味念念不忘，這次特別指名，岸田也奉陪到底。（路透）

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