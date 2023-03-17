日韓破冰 強化美國對中包圍網

訪日的南韓總統尹錫悅（圖左）十六日與日本首相岸田文雄召開聯合記者會。（美聯社）

2023/03/17 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

南韓總統相隔十二年正式訪問日本，可望為兩國惡化已久的關係破冰。為防止台灣成為下一個烏克蘭，美國極力拉攏南韓加入對中包圍網，首要條件就是改善日韓關係，尹錫悅似也認知到南韓「執著於歷史將沒有未來」，但如何挺住國內反日勢力的反撲仍是變數。

二○一一年十二月南韓總統李明博訪日後，任期尾聲因登上竹島，雙方關係開始走下坡，接下來朴槿惠和文在寅總統任期內，南韓執著於慰安婦和徵用工等歷史問題，導致兩國關係陷入戰後史上最惡劣狀況。

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尤其日相岸田文雄在擔任安倍內閣外相的二○一五年，與南韓簽定了慰安婦問題的「最終且不可逆」解決協議，但文在寅上任後該協議遭片面毀約。接著在一八年南韓最高法院判決日企必須對前徵用工進行賠償，開啟另一波新的歷史戰，讓雙方關係雪上加霜。

二○一八年十二月日本海自巡邏機，在日本海遭南韓驅逐艦艦載射控雷達鎖定。一九年日本政府加強管制三項半導體製造需要的化學原料輸韓，南韓發起拒買日貨運動。八月南韓片面宣布停止日韓「軍事情報保護協定」（GSOMIA）。

朴槿惠與文在寅政府對美中走的是兩面討好的「劈腿外交」，但在國際情勢的變化下已行不通。事實上，南韓智庫在近期向國會提出的研究報告中提到，若無韓美日三國軍事合作，就不可能遏止朝鮮半島和台海危機。該報告甚至建議應將韓日關係提升至韓美日軍事同盟的層次，並建議南韓以「QUAD+a」的形式加入美日印澳「四方安全對話」合作架構。

尹錫悅在今年三一節發表的談話，強烈表達「執著於歷史將沒有未來」的訊息，除將日本定位於「合作夥伴」，還強調克服嚴重的北韓核威脅等複雜安全危機，韓美日三方合作比任何時候都重要。

南韓年輕族群不反日

今年二月「韓國經濟人聯合會」的民調，廿到卅多歲族群，有七成認為韓日關係有改善的必要，對於動用政府財團基金賠償前徵用工的解決方案，也獲得過半數二十多歲族群的支持。有媒體分析，民調支持率低迷的尹錫悅可能因此獲得年輕族群的支持，但「反日」畢竟在南韓仍有政治市場，可能會影響到明年四月的國會選舉。

反對尹錫悅訪日的南韓民眾十六日在首爾總統府前抗議。根據南韓蓋洛普民調，六成四民眾認為若日本不改變態度、道歉和賠償，無須急於改善關係。（美聯社）

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