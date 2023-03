日相岸田文雄訪基輔表達支持 烏克蘭官員大讚

2023/03/21 20:25

〔即時新聞/綜合報導〕日本首相岸田文雄今(21)日突襲訪問烏克蘭首都基輔(Kyiv),他受到了烏克蘭方面的熱烈歡迎,而烏克蘭官員們更稱讚,岸田文雄到訪是團結的象徵,極具歷史性意義。

代表烏克蘭接待岸田文雄的第一外交副部長傑帕爾(Emine Dzheppar)在推特(Twitter)上發文指出:「烏克蘭很高興的歡迎日本首相岸田文雄。這次歷史性訪問是烏克蘭與日本之間團結與扎實合作的象徵。我們很感激日本對我們未來勝利所做出的強力支持與貢獻。」

據日本放送協會(NHK)報導,岸田文雄將與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)見面,會談結束後兩位領導人將一同發表聲明。

