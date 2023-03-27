政變2年多罕見公開談話 緬甸軍政府頭子矢言「堅決鎮壓反對派」

緬甸軍政府領導人敏昂萊27日罕見發表公開談話，稱軍方絕不停止鎮壓反對勢力。（美聯社）

2023/03/27 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自2021年2月軍政府發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府後，該國便動亂不斷，當局血腥鎮壓反政府人士的消息頻傳，遭致國際譴責。緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天（27日）在慶祝該國「軍人節」（Armed Force Day）時發表演說，矢言對反軍政府者的鎮壓不會停止。

根據《BBC》報導，緬甸軍人節是該國為紀念二戰決心抵抗日本帝國佔領的日子，這天該國舉行閱兵儀式，敏昂萊在首都奈比多（Naypyidaw）罕見發表公開談話，引發外界關注。

請繼續往下閱讀...

報導指出，緬甸軍方2年多前做出未經證實的選舉舞弊指控，發動政變成功後，該國社會便持續動盪不安，不滿軍方作為的民眾自發組成「人民防衛部隊」（People's Defence Forces），這2年間不時與軍方爆發衝突，據稱至今已造成數萬人身亡、超過100萬人流離失所。

儘管國際各界對緬甸軍方予以譴責，但敏昂萊未見退縮，今天的演講更強調，他所領導的政府將果斷處理武裝抵抗組織的「恐怖行為」，指責人民防衛部隊是前政府的「走狗」、「恐怖主義的支持者」，軍方將繼續強硬鎮壓，直到完全掃除反對勢力。

緬甸軍方上月才宣布再延長全國緊急狀態，並推延原先承諾要在今年8月舉行的選舉，原因是軍政府尚未確實掌控（平定）「足夠多」的地區，讓投票順利舉行。敏昂萊稱，待緊急狀態結束後，軍政府將舉行「自由公正的選舉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法