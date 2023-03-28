小弟反了！亞美尼亞承認有義務逮捕普廷 莫斯科氣炸

去年11月23日，俄羅斯總統普廷（右）在集體安全條約組織會議前，與亞美尼亞總理帕希尼揚（左）會面。（圖擷取自俄羅斯總統府官網）

2023/03/28 17:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際刑事法院17日以涉嫌綁架烏克蘭兒童等罪嫌，對俄羅斯總統普廷發出逮捕令，僅僅一週後，俄羅斯的高加索「小弟」亞美尼亞就作出了重大決定，承認有義務執行國際刑事法院逮捕普廷的命令，讓莫斯科氣炸。

3月24日，亞美尼亞憲法法院發布了一項關於解決遵守《國際刑事法院羅馬規約》所載義務的憲法問題裁決，該決定為最終決定，自發布之日起生效，認定普廷犯有從烏克蘭非法驅逐數千名兒童等罪行。在憲法法院作出決定之後，尚待國會批准。

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亞美尼亞憲法法院發表聲明稱，《國際刑事法院羅馬規約》符合亞美尼亞的憲法，如果普廷身處亞美尼亞的土地上，亞美尼亞有權根據國際刑事法院的逮捕令逮捕普廷。

俄國《衛星通訊社》28日報導，俄羅斯外交部消息人士強調，亞美尼亞欲加入《國際刑事法院羅馬規約》，對俄羅斯來說是不可接受的。

消息人士指出：「莫斯科認為，在國際刑事法院最近對俄羅斯領導人發出非法和在法律上無效的逮捕令背景下，亞美尼亞官方加入《國際刑事法院羅馬規約》的計畫是絕對不能接受的。」

消息人士補充指出，莫斯科斯已警告亞美尼亞當局，相關舉動對兩國的雙邊關係會產生非常負面的影響。

亞美尼亞作為蘇聯加盟共和國，獨立後一直與俄羅斯保持友好密切的合作關係。俄羅斯長久以來作為南高加索地區居中斡旋的強權，卻似乎在俄烏戰爭後漸失影響力。

去年11月， 亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）拒絕簽署集體安全條約組織（CSTO）的聯合文件，理由是該組織對亞塞拜然可能的「侵略行動」缺乏明確立場。

帕希尼揚1月10日又宣布，亞美尼亞本年度不會舉辦往年由俄羅斯主導的集安組織軍事演習。他表示，雖然亞塞拜然近年來與亞美尼亞頻頻交火，但集安組織卻沒有對亞塞拜然表達譴責。

去年10月30日，亞美尼亞國會議長西蒙尼安（Alen Simonyan）更公開向華府喊話，要求美國為亞美尼亞提供保護。9月間，西蒙尼安還親自到機場，迎接時任美國眾議院議長裴洛西來訪。

去年9月間，亞美尼亞國會議長西蒙尼安（Alen Simonyan，圖右）親自到機場，迎接時任美國眾議院議長裴洛西。（圖擷自推特）

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