外交成果卓著！ 岸田內閣支持度7個月來首度超越不支持度

日本首相岸田文雄（左）3月21日拜訪烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

2023/03/27 15:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相岸田文雄近來與南韓化解歷史糾紛，又無預警訪問烏克蘭給予支持，國內民望因而節節高升。《日本經濟新聞》與《東京電視台》的最新聯合民調顯示，岸田內閣的支持度已回升至48％，7個月來首度超越不支持度。

《日經亞洲》27日報導，這2家媒體在24至26日對927名受訪者進行電話調查，其中48％認同岸田內閣表現，比2月上升5個百分點，另有44％表示不認同。

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對於岸田日前訪問烏克蘭，表達支持烏國對抗俄羅斯侵略，高達71％受訪者表示肯定岸田，但有20％表示反對。雖然岸田是7大工業國集團（G7）最後一位訪烏的領袖，但他強調將在5月的G7廣島峰會上表明保護國際秩序的立場。

與此同時，63％受訪者對岸田與南韓總統尹錫悅破冰，讓兩國關係重回正常軌道的努力表示認可，但有21％不認可；值得注意的是，60歲以上族群有68％表示肯定，40到59歲為63％，18到39歲則是56％，顯示日本愈高年齡族群對日韓峰會愈認同。

不過，雖然有56％民眾預期日韓峰會是否改善兩國關係，但35％不認為會有改善。

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