逃出北韓卻在中國淪性奴 「全球權利合規協會」：中國邊境人權危機正在惡化

北韓士兵在與中國丹東市交界的邊境巡邏。（法新社檔案照）

2023/03/25 21:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際人權律師事務所「全球權利合規協會（Global Rights Compliance）」發表報告指出，數以萬計的北韓女子逃出北韓，卻被困在中國鄰北韓邊境，成為性販賣產業受害者，這種情況在新型冠狀病毒疫情後又加劇，估計受害人數比之前聯合國評估的10萬人多超過1倍。

英國《電訊報》24日報導，「全球權利合規協會」在這份報告指出，被迫淪入年營利達1億500萬美元性和新娘販賣產業的北韓難民人數日增，他們逃離了平壤政府統治，卻被困在中國邊境，報告將此稱為中國的「紅區」，呼籲展開全面的國際調查，處理這場影響弱勢北韓女性難民的急迫，且惡化中的人權危機。

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該會北韓首席法律顧問伊凡格盧（Sofia Evangelou）說，由於疫情期間中國封鎖邊境，這些北韓人無法逃離，相關服務工作又停止，疫情也助長「紅區」的資訊「黑洞」，更多北韓女性淪為中國性奴隸產業受害者。她說，不可能查證確切人數，但是研究人員分析證據顯示，這場在中國國內的人權危機，受害的北韓難民人數，已經從之前聯合國估計的約10萬人倍增有餘。

據信逃離北韓的人當中，約70%是女性，跨越邊境的艱困路程，使她們身處人口走私販子剝削的險境。許多人在離開家鄉1年內，就被迫淪為性奴，卻因擔心遭中國政府逮捕被遣返回北韓，而不敢脫逃。

一名被賣到中國東北延邊的北韓婦女，向「北韓人權資料庫中心（NKDB）的調查人員說，她被賣給一名中國男人，「我們一起生活了1年，沒能生小孩，他就打我、踢我，很常踢我的頭。我現在有憂鬱症。」

另一名被抓到的北韓難民，訴說她在中國警方拘留營中，被營區管理人性侵的恐怖遭遇，「他喝令我脫掉褲子、洗我的私處，命令我赤裸著躺下，我拒絕照做，他就強行性交」，她說，「我感到很羞恥，我能向哪（怎麼）報案？」

伊凡格魯說，國際社會必須站出來反對這些暴行，一起確保這些婦女的權利受到保障，「迫切需要一場全面的國際調查行動」，她力促各國政府，施壓中國以難民、而不是偷渡者，對待逃離北韓的人。

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