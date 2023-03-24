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    宏都拉斯外交轉向 日外相林芳正關注：台灣是日本重要夥伴

    日本外相林芳正在例行記者會上，對於台灣友邦宏都拉斯派遣外長到中國冾商建交一事表示關注。（路透檔案照）

    日本外相林芳正在例行記者會上，對於台灣友邦宏都拉斯派遣外長到中國冾商建交一事表示關注。（路透檔案照）

    2023/03/24 17:21

    〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本外相林芳正在今天的例行記者會上，對於台灣友邦宏都拉斯派遣外長前往中國冾商建交事宜一事表示關注。他說，從兩岸關係和地區域和平穩定的觀點來看，日本將對此事帶來的影響保持高度關注。

    宏都拉斯總統卡斯楚無視台宏多年邦誼，執意與中國發展邦交關係，已派遣外長前往中國冾商建交事宜，如果宏國宣布與台灣斷交，台灣將僅剩13個邦交國。

    台灣的外交空間在中國的打壓下逐漸縮小，日本媒體在今天的外相例行記者會上，詢問林芳正的看法，以及日本政府今後將有什麼具體的對台支援。

    林芳正表示，從兩岸關係和地區域和平穩定的觀點來看，日本將對此事帶來的影響保持高度關注。他重申，台灣和日本共享基本價值，彼此有緊密的經濟關係和人員往來，是日本極為重要的夥伴、珍貴的友人。

    日本在平時已基於政府的這項立場與相關國家交換了意見，也多次在各個層面對宏都拉斯政府傳達日本的想法。對於宏都拉斯此次的動向，日本政府不便置評。

    林芳正表示，日本一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織（WHO）的大會，並在各個國際組織多次反映台灣參加國際組織的意義。

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