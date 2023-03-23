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    否認暗中唆使與台斷交 中國外交部：已準備與宏都拉斯建立關係

    中國外交部發言人汪文斌稱中國已準備與宏都拉斯建立雙邊關係。（美聯社）

    中國外交部發言人汪文斌稱中國已準備與宏都拉斯建立雙邊關係。（美聯社）

    2023/03/23 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）日前宣布將尋求與中國建交，與我國邦交關係生變，引發各界關注。中國外交部今天（23日）表示，中國已準備與宏國建立雙邊關係。

    綜合媒體報導，宏國總統卡蕬楚本月15日透露已指派外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）處理與中國建交事宜，消息一出引起台灣社會譁然。而雷依納22日也率特使團前往中國，恐將與中方簽署建交公報，該國官員也坦言，外長赴中意味著台宏數十年邦交可能將就此畫下句點。

    中國外交部發言人汪文斌在今天的例行記者會上也表示，已準備與宏國建交，宣稱「堅持一個中國原則是國際大義，人心所向，大勢所趨。中方願在平等和相互尊重基礎上，同宏都拉斯建立和發展雙邊關係。」

    另外，針對近日有消息傳宏國見利忘義，卡蕬楚政府自去年就職以來，就不曾間斷和中國往來，一上任就向中國提出60億美元（約新台幣1821億）的建設方案，同時用醫院、水壩等名義對台灣提出多項金援要求，總額近25億美元（約新台幣759億）一事，汪文斌回應稱「有關說法十分荒謬，純屬無中生有」，並否認暗中教唆宏國與台斷交。

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