男赴泰國玩高空彈跳安全繩索突斷裂 墜湖恐怖畫面曝光

39歲麥可前往泰國某樂園挑戰高空彈跳時，跳到一半安全繩索突然斷裂直接墜入湖中，造成身體多處受傷。（圖擷取自「@_ROB_29」推特）

2023/03/24 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕泰國日前傳出一起高空彈跳意外，1名39歲男子上月前往芭達雅（Pattaya）某樂園嘗試挑戰高空彈跳，不料腳上安全繩索突然斷裂，導致他從約5公尺高處直墜湖泊水底，造成左邊身軀、胸口及肺部等多處受傷，隨後緊急送醫急救保住一命，整段驚險過程被一旁民眾錄製後上傳，消息曝光引起外界高度關注。

綜合外媒報導，香港39歲男子麥可（Mike）和朋友於上月前往泰國旅遊，其中有1天安排前往芭達雅某個樂園挑戰高空彈掉，沒想到當他約5公尺高處的彈跳台往下跳時，因不明原因腳上的安全繩索突然斷裂，直墜下方湖泊水底，不幸中的大幸是他沒有嚴重受傷，即刻自行游上岸邊，隨後工作人員即刻將他送醫急救，不過他身體左半邊、胸口等多處出現破皮和瘀傷。

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麥可近日接受港媒《香港01》專訪餘悸猶存地說：「我站在高台處已經相當害怕，所以跳下去全程都閉著眼睛，睜開眼睛才意識到人在水中。」

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強表示，推測可能是繩子老化造成斷裂，以麥可體重約170磅（約77公斤）、身高181公分計算，下墜時速可達時速80公里，當時麥可身體可能承受衝擊力約530磅（約240公斤），足以震傷內臟，幸好掉入水中得到緩衝。

事發後麥可向樂園求償，但樂園職員表示，麥可必須簽名同意放棄追究園方責任，否則只願支付當地醫療和高空彈跳的退費總共2300港幣（約新台幣8947元）賠償金，麥可轉而致信泰國旅遊局及其臉書投訴，但目前為止還沒有收到任何回應。

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