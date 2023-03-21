驚！泰國遺失含放射性物質金屬管 已被回收廠熔掉

泰國遺失含放射性銫-137的金屬圓管，如今確認已在回收廠的熔爐內被熔掉。（美聯社）

2023/03/21 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷以東165公里巴真府的發電廠，於本月10日遺失含有放射性銫-137的25公斤重、30公分長金屬圓管，官員20日透露，目前已在巴真府一處回收重鑄廠的熔爐內檢測到銫-137痕跡，代表金屬管已經被重新冶煉了。

據《美聯社》報導，巴真府府長那空欽達（Narong Nakhonchinda）透露，這座回收廠距離遺失金屬管的發電廠約10公里，廠內熔爐在冶煉過程中所產生的塵埃，於19日驗出銫-137殘留，目前已勒令停工並對員工、附近居民進行健康檢查。

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那空欽達強調，回收廠熔爐為封閉系統，因此不會有放射物逸出的問題。泰國原子能和平辦公室指出，回收廠在加工過程中重新提取的金屬不會具有放射性，因為高溫會讓銫-137從鋼鐵中分離出來。

不過，為了保險起見，泰國當局將檢查巴真府所有醫院過去1個月的醫療記錄，確認是否有任何患者出現疑似暴露在輻射下的症狀。據了解，長時間直接接觸放射性物質會導致皮膚起疹、掉髮、口腔潰瘍、疲勞和嘔吐。短期接觸銫-137可能不會馬上出現症狀，但具有增加罹癌機率的風險。

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