被當肥羊！台灣遊客在泰機場搭小黃車錢翻4倍 司機下場慘了！

近日一名台灣遊客在泰國遭計程車司機敲詐的消息在泰國網路上引發關注。泰國計程車示意圖，與本文無關。（彭博）

2023/03/20 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日泰國社群上流傳一則指稱有台灣旅客在泰國機場被計程車司機敲詐的消息，引發當局關注。據悉，這名將外國遊客當肥羊的小黃司機已遭懲處，不但被終生禁止在泰國大機場載客，還可能被吊銷計程車駕駛執照。

綜合外媒報導，上週五（17日），泰國有旅遊臉書粉專發布消息表示，「尷尬！一名台灣女性從曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）乘坐計程車前往曼谷市中心需支付1200至1500泰銖（約新台幣1076至1345元）。計程車司機聲稱這價目是機場方規定的。」

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該粉專隨文還附上一張據稱是從涉事小黃司機那拍到的價目表，上頭註明從素萬那普國際機場到各知名地標的價錢，最便宜的也要1200元起跳，最貴是到泰國第二大島「昌島」（Koh Chang），需要6000泰銖（約新台幣5380元）。

泰媒《國家報》（The Nation Thailand）表示，據相關規定，所有在泰國機場載客的計程車司機都須跳表計價，一般而言，從素萬那普機場到曼谷市中心只需300泰銖（約新台幣270元）左右，然而這名來自台灣的女遊客卻被敲詐翻4倍的車錢。

這則消息曝光後，引發素萬那普機場方注意，還在該貼文底下表示已針對此事展開調查。機場方昨天（19日）表示，在網上得知相關消息後，立刻就找到這名計程車司機進行了解，確認有此類情事發生後，已將該司機的名字通報給泰國陸路運輸廳（Land Transport Department），除了禁止該司機在泰國大機場載客，據悉因為其損害國家形象，當局也正考慮吊銷其計程車駕駛執照。

此外，機場方表示可能不只該司機這樣將外國遊客當肥羊，機場管理部門將對載客司機進行24小時隨機抽檢，任何遊客可舉報並拒絕搭乘不使用跳表計價的司機。

將外國遊客當肥羊的計程車司機，其使用的造假價目表曝光。（圖翻攝自推特）

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