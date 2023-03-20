為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被當肥羊！台灣遊客在泰機場搭小黃車錢翻4倍 司機下場慘了！

    近日一名台灣遊客在泰國遭計程車司機敲詐的消息在泰國網路上引發關注。泰國計程車示意圖，與本文無關。（彭博）

    近日一名台灣遊客在泰國遭計程車司機敲詐的消息在泰國網路上引發關注。泰國計程車示意圖，與本文無關。（彭博）

    2023/03/20 21:44

    〔即時新聞／綜合報導〕近日泰國社群上流傳一則指稱有台灣旅客在泰國機場被計程車司機敲詐的消息，引發當局關注。據悉，這名將外國遊客當肥羊的小黃司機已遭懲處，不但被終生禁止在泰國大機場載客，還可能被吊銷計程車駕駛執照。

    綜合外媒報導，上週五（17日），泰國有旅遊臉書粉專發布消息表示，「尷尬！一名台灣女性從曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）乘坐計程車前往曼谷市中心需支付1200至1500泰銖（約新台幣1076至1345元）。計程車司機聲稱這價目是機場方規定的。」

    該粉專隨文還附上一張據稱是從涉事小黃司機那拍到的價目表，上頭註明從素萬那普國際機場到各知名地標的價錢，最便宜的也要1200元起跳，最貴是到泰國第二大島「昌島」（Koh Chang），需要6000泰銖（約新台幣5380元）。

    泰媒《國家報》（The Nation Thailand）表示，據相關規定，所有在泰國機場載客的計程車司機都須跳表計價，一般而言，從素萬那普機場到曼谷市中心只需300泰銖（約新台幣270元）左右，然而這名來自台灣的女遊客卻被敲詐翻4倍的車錢。

    這則消息曝光後，引發素萬那普機場方注意，還在該貼文底下表示已針對此事展開調查。機場方昨天（19日）表示，在網上得知相關消息後，立刻就找到這名計程車司機進行了解，確認有此類情事發生後，已將該司機的名字通報給泰國陸路運輸廳（Land Transport Department），除了禁止該司機在泰國大機場載客，據悉因為其損害國家形象，當局也正考慮吊銷其計程車駕駛執照。

    此外，機場方表示可能不只該司機這樣將外國遊客當肥羊，機場管理部門將對載客司機進行24小時隨機抽檢，任何遊客可舉報並拒絕搭乘不使用跳表計價的司機。

    將外國遊客當肥羊的計程車司機，其使用的造假價目表曝光。（圖翻攝自推特）

    將外國遊客當肥羊的計程車司機，其使用的造假價目表曝光。（圖翻攝自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發大財？車資價差近18倍！ 運將涉嫌敲詐被捕
    2019/08/06 19:58

    發大財？車資價差近18倍！ 運將涉嫌敲詐被捕
    小黃司機睡著... 乘客自己開到目的地還付車資
    2018/08/23 19:33

    小黃司機睡著... 乘客自己開到目的地還付車資

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    誇張！ 中國女泰國搭計程車腹痛 「車上解放」還不負責
    2018/03/29 17:25

    誇張！ 中國女泰國搭計程車腹痛 「車上解放」還不負責
    6台女遊泰遭迷昏洗劫 其中1人為空服員
    2016/09/24 17:06

    6台女遊泰遭迷昏洗劫 其中1人為空服員

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播