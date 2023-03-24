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    他把太太「鬼臉醜照」刺在身上 對比圖引網笑翻：真愛！

    28歲人夫賈格羅夫分享，他日前將太太泰根的「鬼臉醜照」刺在身上，PO文曝光引起網友熱烈討論與留言。（圖擷取自「tegan.n.jarrie」Tiktok、本報合成）

    28歲人夫賈格羅夫分享，他日前將太太泰根的「鬼臉醜照」刺在身上，PO文曝光引起網友熱烈討論與留言。（圖擷取自「tegan.n.jarrie」Tiktok、本報合成）

    2023/03/24 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名人夫分享，他與老婆經常互相惡作劇，他日前刻意選擇將1張太太的醜照刺在身上，差點引起家庭革命，消息曝光後引發網友熱議，有人直呼「這是真愛阿！」

    綜合外媒報導，來自昆士蘭28歲人夫格羅夫（Jarrod Grove）本月6日於Tiktok發布1段影片，內容提到他的老婆泰根（Tegan）個性幽默，2人經常互相惡作劇，他日前忽然決定選擇1張太太「滑稽醜照」刺在身上，這張照片是泰根為了逗他人開心，刻意把下巴拉長的鬼臉，他說：「我相當喜歡這個表情，但太太很討厭這張照片。」

    格羅夫透露，沒想到泰根看到刺青後相當不滿意，甚至還哭了出來，隨後她在搜尋雷射移出手術時卻忽然笑出來，當時「她只是舉起雙手後一笑置之、幸好太太很有幽默感，刺青前原以為有可能再也見不到她了。」

    格羅夫補充，他花費約8小時接受這幅刺青呈現出泰根的真實面貌，「我真的非常喜歡它、希望能永遠留在身上」，不過因為他是一名銷售業務，未來若有工作需要，仍會選擇雷射移除刺青。

    影片發布迄今超過400萬人觀看，許多網友紛紛留言，有人說「太好笑了，這個刺青真棒」、「真希望也有人這麼愛我」、「這刺青師真厲害」、「真愛！」、「這才是真愛啊！」。

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