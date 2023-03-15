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    獎金翻倍！被太太罵 人夫買2張相同號碼彩券爽抱回6千萬

    人夫因被妻子責備，乾脆1次購入2張相同號碼彩券卻意外贏得200萬美元（約新台幣6125萬元）獎金。樂透彩券示意圖。（彭博資料照）

    人夫因被妻子責備，乾脆1次購入2張相同號碼彩券卻意外贏得200萬美元（約新台幣6125萬元）獎金。樂透彩券示意圖。（彭博資料照）

    2023/03/15 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州（New South Wales）一名人夫日前忘記購買上一輪樂透彩券遭妻子責備，他乾脆在下一輪買了2張相同號碼彩券，沒想到兌獎發現意外贏得頭獎，一次贏得200萬美元（約新台幣6125萬元），這對夫妻表示，打算利用這筆獎金協助女兒購置房產以及環遊澳洲不同地區。

    綜合外媒報導，來自沃龍崗市（Wollongong）一位不具名人夫近日向媒體透露，他上週忘記購入太太要求的特定號碼後遭對方責罵，因此這週乾脆直接買2張相同號碼彩券作為彌補。

    人夫提到，開獎後妻子拿著其中1張彩券劃掉一個又一個號碼號，驚訝發現意外贏得頭獎100萬美元（約新台幣3062萬元），這時他才告知對方「我還有多買1張相同號碼彩券」，妻子得知獎金翻倍後，當下因太過興奮差點當場昏倒。

    這名人夫說，他的太太買這組號碼有約30年左右，她經常聲稱總有一天會中獎，「不敢相信這件事情真的發生在我們身上！」

    據悉，這對夫妻預計利用這筆獎金協助女兒購置新房，剩餘獎金打算用於環遊澳洲，造訪未曾去過的景點或地區。

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