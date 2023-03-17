俄網紅夫妻篤信「只吃陽光就能活」 竟活活餓死1個月大男嬰！

一對崇尚吃素到火入魔的俄羅斯網紅夫妻，因深信「人可以把陽光當食物」，結果竟因此活活餓死他們才剛出生1個月大的男嬰。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2023/03/17 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕近期俄羅斯傳出一起吃素到走火入魔的社會案件，一對網紅夫妻崇尚吃素，甚至還深信「人可以把陽光當食物」的極端理念，結果竟因此活活餓死他們才剛出生1個月大的男嬰，而這起駭人案件曝光後，2人均被警方拘捕。

綜合外媒報導，33歲女子米羅諾娃（Oxana Mironova）與43歲丈夫柳蒂（Maxim Lyutyi）為一對俄羅斯的網紅夫妻，其中柳蒂被外界認為是激進的生機飲食支持者，因為他信奉人可以只仰賴陽光維生。夫妻倆除了在網路上當部落客，更出版不少著作宣揚他們的極端理念，甚至以健康大師自稱，幫助追隨他們的客戶進行健康管理。

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警方近日在黑海沿岸度假城市索奇（Sochi）發現，柳蒂與米羅諾娃約1個月前在家中生下一名男嬰，但是並沒有對外通報孩子出生。此外，由於男嬰因為長期被禁止進食、喝水，被找到時整個人極度消瘦，懷疑死於肺炎與飢餓。

俄羅斯調查委員會目前正在對男嬰的死亡進行調查，警方也將米羅諾娃與柳蒂逮捕，米羅諾娃因為被控過失殺人罪，已被關押長達2個月，而柳蒂則因為拒捕被單獨拘留中。

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