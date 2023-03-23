禁用抖音聽證會展開 美議員當面砲轟執行長、不採信辯詞

美眾議院能源和商業委員會主席羅傑斯，在聽證會上直言抖音「本就應該被禁止」。（彭博、路透；本報合成）

2023/03/23 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音平台「抖音」近期爭議不斷，面對美國祭出的禁令，執行長周受資今天（23日）出席美國會聽證會，希望改變國會議員想法。在聽證會上，美國立法者們公開指責抖音，直言不相信該平台與中共沒有掛勾，也不相信該平台會接受美國尊重自由、人權和創新的價值觀。

根據《CNN》報導，美國眾議院針對禁用抖音的聽證會，已於台灣時間23日晚間展開。會上，抖音執行長周受資向美國立法者保證該平台的母公司「字節跳動」（ByteDance）並沒有為中國政府工作，抖音不會造成美國國家安全威脅，同時承諾抖音將保護美國用戶數據、保障個資安全不被任何國家政府利用。但與會立法者似乎都不採信周受資的辯詞，甚至直言不相信他所言。

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報導指出，雖然目前尚未發現抖音在美從事間諜活動，或參與任何明顯惡意行為，但美方擔心的其實不是抖音追蹤用戶的技術本身，而是中共在背後可能對抖音施加的影響，無論這種影響是直接還是間接，尤其在字節跳動與中共宣傳部門關係匪淺、與中共密切之中資入股抖音等消息傳出後，華府憂慮中國國安法將強制要求這家公司與國家情報組織合作。

共和黨眾議員、美眾議院能源和商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）在聽證會上對周受資直言，「我們不相信抖音會接受美國的價值觀，包括尊重自由、人權和創新，你的平台應該被禁止。事實上，當貴公司在慶祝有1.5億美國用戶使用抖音時，我們也更加意識到採取行動（封殺抖音）的急迫性。」羅傑斯這番發言，是針對抖音本月20日公開數據，顯示美國目前每月活躍用戶，已從2020年的1億人增長至1.5億人。

民主黨資深眾議員帕隆（Frank Pallone）也提出，抖音對孩童的不良潛在影響，過去已傳出太多所謂「抖音挑戰」，實則要用戶自殘、做出造成社會觀感不佳等行為，較無法獨立思考對錯的青少年，容易為了想紅、跟風，進而傷害自己甚至傷害他人。

CNN表示，美國立法者在此次聽證會上，試圖讓周受資承諾抖音不再蒐集用戶數據，並支持禁止對17歲以下美國青少年投放定向廣告、禁止向第三方出售商業數據等，但周受資基本上拒絕予以承諾，還說抖音從用戶那裡蒐集的訊息「不比其他社群媒體公司多」。

抖音執行長周受資23日出席美國眾議院聽證會。（法新社）

美眾議院能源和商業委員會主席羅傑斯，在聽證會上直言抖音「本就應該被禁止」。（彭博）

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