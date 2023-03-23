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    確診隔離只能無接觸取貨 外送員附上「貼心問候」 網：超暖

    網友分享確診在家收貨，還收到外送員溫暖的關心問候。（翻攝自推特）

    網友分享確診在家收貨，還收到外送員溫暖的關心問候。（翻攝自推特）

    2023/03/23 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕冷默社會中還是能感受到溫情，日本民眾在網路上分享，過去因為疫情確診必須在家隔離，不過當她在門口收宅急便包裹時，看到快遞人員在送貨單留下「請多多保重身體」的字眼，貼心的舉動讓她收到溫暖的祝福，不少網友也直呼「好暖」。

    據日媒「まいどなニュース」報導，日本女網友@yukari_tenri在推特上分享，過去因為家中的兩個孩子都確診，因此自己也需要留在家隔離。某天她收到宅急便的到貨通知，因為隔離關係，所以請快遞人員將物品放在門口即可。

    報導指出，等原Po開門取貨時，發現宅急便的單子上，除了告知「已經將您的貨物放在門前」之外，還附上一句「請多多保重身體」，看見這段話不禁讓原Po感嘆，原來在這人際關係疏遠的社會中，還能感受到這種溫暖的心意。

    貼文曝光後，許多網友留言表示「被療癒了」、「處處見溫情」、「客人看了會覺得開心」、「很好的榜樣」、「社會中需要多一點鼓勵」、「溫暖要繼續傳遞」。

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