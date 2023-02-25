好溫暖！美80歲工友還在上班 學生募款828萬元讓他退休

美國高中80歲工友詹姆斯因生活所迫繼續上班，學生們幫他募款27萬美元退休。（圖擷自GoFundMe網站）

2023/02/25 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州卡里斯堡高中（Callisburg high school）的80歲工友詹姆斯（James），由於最近每月房租額外提高400美元（約新台幣1.2萬元），被迫回去繼續上班，學生們看到後相當不忍，幫他募款並宣傳後已籌到27萬美元（約新台幣828萬元）。

據《衛報》報導，發起募款活動的高三學生瑟曼（Greyson Thurman）表示，當他看到詹姆斯回來工作時，自己的心都要碎了，因為那個年紀的人應該是在家中養老，而不是繼續上班。

請繼續往下閱讀...

瑟曼等人希望幫詹姆斯籌到退休所需的錢，因此本月15日在集資網站GoFundMe建立募款專頁，同時還拍攝影片上傳到網路，截至24日一共湧進8600筆捐款累計達27萬美元，並在詹姆斯的要求下於當天停止捐款。

事實上，詹姆斯的故事恰恰顯現出美國老年人面臨的嚴重經濟問題，資料顯示，數以百萬的美國人預計到了退休年齡仍會繼續工作，到了2030年，75歲以上的勞動者人數估計將增長96.5％，他們除了要支付日常生活帳單之外，許多人身上還背負著債務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法