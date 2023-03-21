破天荒！北京碩博士畢業生將多過大學生 打零工成新常態

北京今年畢業的碩博士生人數，將首度超越大學生。（路透資料照）

2023/03/21 18:06

〔編譯魏國金／台北報導〕中國北京高校大學生就業創業指導中心副主任蘇秀麗指出，2023年中國全國高校畢業生預計達1158萬人，北京約佔28.5萬人，雙雙創歷史新高，其中，北京將破天荒，碩、博士畢業生人數預料將超越學士生，她說，「今年畢業季的就業形勢仍然比較嚴峻」，靈活就業（非正規就業或打零工）已是新經濟常態。

根據中國國家統計局數據，今年前兩月，16至24歲青年失業率為18.1%，相當於每5個年輕人就有1人失業。相較之下，去年12月該比例為19.7%。蘇秀麗告訴北京「新京報」，近期調查顯示，40%高校畢業生對今年找工作感到悲觀，「學生們還是覺得壓力大」。

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她說，「學生們不宜都想著去做『高大上』的工作」；而靈活就業已成新的經濟型態，「以前一說靈活就業，大家覺得不是正經工作，現在社會和家長都需要轉變觀念，它是社會發展的一種新變化，我們都要去理解和適應」。

南華早報報導，21世紀教育研究所所長熊丙奇指出，北京許多大學擴大研究所招生，同時控制大學畢業生人數，因此北京博碩士生人數已多過學士生，但中國全國今年仍將是大學畢業生多過博碩士生，該趨勢未來不太可能改變。

中國各大學近年擴大錄取研究生，2020年中國教育部副部長翁鐵慧說，此舉是為緩和高校畢業生的就業壓力。2022年超過474萬大學畢業生參加研究所考試，年增3.7%，相較之下，2015年為177萬人。

熊丙奇說，難找工作是大學生湧入研究所的主因，「但問題是大學是否能確保研究所的教育品質，以及我們的社會是否需要這麼多的碩博士生」？

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