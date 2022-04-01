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    談年輕人就業問題 中國前官員妙回：把閒置房拿去收租

    中國國家統計局前副局長許憲春稱，把閒置的房子租出去，也是獲得收入的一種方式。（圖翻攝自微博）

    中國國家統計局前副局長許憲春稱，把閒置的房子租出去，也是獲得收入的一種方式。（圖翻攝自微博）

    2022/04/01 07:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國《財經》雜誌副主編蘇琦日前訪問北大國發院研究員、中國國家統計局前副局長許憲春，當談到年輕人失業以及「靈活就業」議題時，許語出驚人，舉例把閒置的房子租出去，也是獲得收入的一種方式，遭到中國網友砲轟。

    訪談過程中蘇琦提到年輕人失業狀況，接著談起靈活就業，也就是所謂的非正規就業，像是兼差、自由業、個體經營或勞務派遣，蘇琦詢問，未來靈活就業可能會是常態，但在醫療、教育、住房三大關卡面前，年輕人再以靈活就業為主，那怎麼敢消費呢？

    對於此許憲春表示，靈活就業是對傳統就業一個有效的補充，「比如說你靈活就業，比如說你有私家車，可以拉活，那麼這對於你解決就業問題，解決低收入群體的收入問題，我認為這也是一個很有效的方式，還比如說你把自己閒置的房子租出去，這也是獲得收入的一種方式」。

    這番話引起中國網友熱議，許多人認為許憲春宛如當代晉惠帝，竟認為失業低收的年輕人能夠有房有車，紛紛大酸：「官僚們已經很努力的在想像低收入人群的生活了」、「或許我連低收入群體都算不上了吧」，但也有人替許辯駁，認為他其實是在說靈活就業的多種方式。

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