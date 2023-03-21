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    揚言焚燒古蘭經 英國禁丹麥極右黨魁入境

    丹麥極右派政治家，過去曾多次焚燒可蘭經，引發爭議。（歐新社）

    丹麥極右派政治家，過去曾多次焚燒可蘭經，引發爭議。（歐新社）

    2023/03/21 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕丹麥極右黨強硬路線（Stram Kurs），過去曾多次挑釁伊斯蘭教，在各個城市上演焚燒可蘭經，爆發許多衝突。日前，該黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）再度放話，要在訪問英國約克郡期間焚燒經文。對此，安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）宣布，禁止帕魯丹進入英國。

    根據衛報指出，丹麥-瑞典籍的極右政治家帕魯丹，在丹麥成立了反穆斯林移民的極右政黨「強硬路線」，過去曾在齋戒月時，於瑞典各大城市上演焚燒可蘭經的離譜行徑，挑釁伊斯蘭教徒的敏感神經，引爆多次激烈衝突。然而，帕魯丹19日在推特的影片中，再次揚言將在約克郡韋克菲爾德（Wakefield）的廣場焚燒經文。

    對此，約克郡議員紛紛提出禁止帕魯丹訪視的要求。萊特伍德（Simon Lightwood）說道，帕魯丹在丹麥因為仇恨以及種族主義言論，在當地被判入獄，他是一個不應該被允許進入英國的危險人物。萊特伍德更直言，帕魯丹前往韋克菲爾德的唯一目的，只是想在公共場所焚燒古蘭經。而安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）則回應，已將帕魯丹加入警告序列中，並且禁止他進入英國。

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