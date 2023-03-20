轟俄砲彈告急！ 英媒：炸藥原料短缺已危及歐盟援烏

英媒指出，歐洲國防工業面臨火藥、塑性炸藥及TNT炸藥短缺，無法迅速滿足歐盟的援烏彈藥供給量。圖為烏克蘭部隊前線使用的砲彈（路透）

2023/03/20 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，各國除了援助烏克蘭軍備，各式彈藥也是重要一環，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）3月初就曾呼籲歐盟每個月要提供25萬發砲彈，緩解烏軍彈藥的短缺狀況。不過，有英媒報導指出，目前歐洲國防工業面臨火藥、塑性炸藥及TNT炸藥短缺，無法迅速滿足歐盟的援烏彈藥供給量。

根據英國《金融時報》報導，由於炸藥短缺、生產能力無法提高，將阻礙援烏彈藥供應。有德國官員透露，目前的根本問題在於，歐洲國防工業不適合大規模戰爭生產。歐盟官員、製造商均警告，需求增加只會將製造成本持續往上拉高。

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斯洛伐克軍工企業MSM集團旗下的西班牙火砲製造商「Fábrica Municiones de Granada」（FMG）自從去年10月以來，砲彈生產線持續全開，FMG總幹事卡羅（Antonio Caro）表示，目前主要問題是原料短缺，歐洲沒有太多生產火藥原料的工廠，現在必須從印度、南韓或其他國家尋找貨源。基礎材料的成本翻了一倍，在某些情況下甚至漲3倍，成本增長、需求激增，最後導致彈藥價格上漲。

捷克國防安全工業協會主席海尼克（Jiří Hynek）表示：「火砲彈藥，尤其是重型大口徑彈藥的產兩樣在短時間內很難增加。新建一個火砲工廠很簡單，但沒有原物料要怎麼生產更多砲彈？」有歐洲國防官員指出，歐洲的火藥、TNT等原料供應有限，這些都是生產砲彈所必須要的原料，「產能的瓶頸主要是火藥粉末，如果要增加產量，可能需要3年時間」。

歐洲最大的炸藥生產商之一、捷克國有軍公企業「Explosia」透露，該公司用於155毫米砲彈的火藥生產線正在滿載運轉中，產量直到2026年才會增加。「Explosia」表示，目前加強生產能力的投資正在進行中，但這是一項為期3年的長期計劃，而不是幾個月內就能完成的工作。

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