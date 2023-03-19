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    趕走冗員！阿富汗神學士頒新法 政府部門禁公務員親屬工作

    阿富汗神學士領導人今（19日）下令，政府官員需解僱他們僱用至各單位工作的親屬。（歐新社）

    阿富汗神學士領導人今（19日）下令，政府官員需解僱他們僱用至各單位工作的親屬。（歐新社）

    2023/03/19 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，阿富汗神學士（Taliban，又稱塔利班）領導人下令，政府官員需解僱他們僱用至各單位工作的親屬。

    現任神學士最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）今（19日）頒布新法表示，官員們應將目前在政府部門就職的兒子或其他家庭成員解雇，並呼籲各個政府官員在未來避免僱用親戚至公務單位。據《路透》報導指出，神學士在2021年掌權，同時也解雇了一些高級官員，而有些官員則在當時已逃跑至其他地方。

    對於神學士領導人突然頒布新法來限縮公務員親屬至政府單位工作的權利，有指控稱，以個人關係受雇的員工，大多毫無經驗。總部位於巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）的阿富汗伊斯蘭新聞社（Afghan Islamic Press）報導說，該法令是在幾名神學士高官被指控任命他們的兒子擔任政府職務之後所頒布的。

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