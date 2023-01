阿富汗寒天雪地 神學士：至少78人死亡

2023/01/20 16:06

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗最近一週受冷氣團影響,首都喀布爾等地區氣溫降至攝氏零下28度,據神學士(Taliban,又譯塔利班)官員於昨(19日)透露,過去9天內,阿富汗至少有78人,因嚴寒的天氣死亡。

據《CNN》報導,阿富汗冬季氣溫驟降,溫度低於歷年平均,北部地區甚至打破歷史上最低溫的紀錄,造成至少78人死亡,更是加劇人道主義危機。

神學士災害管理部發言人拉希米(Shafiullah Rahimi)表示,最近幾天除了人民傷亡外,還有超過7萬7000頭牲畜被凍死。

駐阿富汗的聯合國人道事務協調廳(UNOCHA)日前在推特發文表示,牲畜的損失,將造成2100萬急需糧食、農業支持的家庭極大的危機及風險。

Temperatures will plummet as low as -35°C across parts of #AFG this weekend. Humanitarian partners are providing winterization support to families, incl heating, cash for fuel & warm clothes, but distributions have been severely impacted by the DFA ban on female NGO aid workers. pic.twitter.com/ycHByvnrGr