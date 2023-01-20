阿富汗寒天雪地 神學士：至少78人死亡

阿富汗氣溫驟降，造成至少78人死亡。（法新社）

2023/01/20 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗最近一週受冷氣團影響，首都喀布爾等地區氣溫降至攝氏零下28度，據神學士（Taliban，又譯塔利班）官員於昨（19日）透露，過去9天內，阿富汗至少有78人，因嚴寒的天氣死亡。

據《CNN》報導，阿富汗冬季氣溫驟降，溫度低於歷年平均，北部地區甚至打破歷史上最低溫的紀錄，造成至少78人死亡，更是加劇人道主義危機。

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神學士災害管理部發言人拉希米（Shafiullah Rahimi）表示，最近幾天除了人民傷亡外，還有超過7萬7000頭牲畜被凍死。

駐阿富汗的聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）日前在推特發文表示，牲畜的損失，將造成2100萬急需糧食、農業支持的家庭極大的危機及風險。

Temperatures will plummet as low as -35°C across parts of #AFG this weekend. Humanitarian partners are providing winterization support to families, incl heating, cash for fuel & warm clothes, but distributions have been severely impacted by the DFA ban on female NGO aid workers. pic.twitter.com/ycHByvnrGr — OCHA Afghanistan （@OCHAAfg） January 13, 2023

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