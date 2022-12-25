阿富汗女權再受迫害 神學士禁女性在NGO工作

神學士自去年奪取阿富汗政權後，陸續發布限制女性就業領域與公眾場合的穿著等禁令，24日當局又下令禁止女性在所有國內和國際非政府組織（NGO）工作。（美聯社）

2022/12/25 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，又譯塔利班）自去年奪取阿富汗政權後，陸續發布限制女性就業領域與公眾場合的穿著等禁令，繼上週官方宣布將暫停女性進入大學就讀後，24日當局又下令禁止女性在所有國內和國際非政府組織（NGO）工作。

阿富汗神學士政權於週六宣布，禁止女性在所有國內和國際非政府組織（NGO）工作。據指該公告來自經濟部的一封信，並獲得經濟部發言人哈比卜（Abdulrahman Habib）證實，官方稱原因是女員工未遵守服裝規定。

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針對影響範圍，哈比卜稱適用對象包含阿富汗人道主義組織協調機構ACBAR轄下組織，雖然ACBAR不包括聯合國，但旗下有180多個地方和國際非政府組織。公告內容也提到，若他們不遵守規定，執照將被吊銷。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）指出，雖然聯合國尚未收到該命令，但簽約的非政府組織已開始進行活動，聯合國的許多項目也將受到影響，因為他們需要女性員工來評估人道主義需求及確定受益人，否則將無法實施援助。阿拉巴洛夫也說，他對此「深感憂慮」，並稱此為「明顯違反人道主義原則」的行為。

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