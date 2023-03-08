聯合國：阿富汗處心積慮將女性關在家中

聯合國週三聲明指出，神學士正讓阿富汗成為世界上對婦女、女童最為壓迫的國家。

2023/03/08 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國週三（8日）表示，自神學士（即塔利班）接管阿富汗以來，該國已成為世界上壓迫婦女、女童最為嚴重的國家，女性絕大多數的基本權利皆被剝奪。

據《美聯社》報導，3月8日國際婦女節當天，聯合國發表了一份聲明指稱，阿富汗的新統治者、遜尼派基本教義派「神學士」，正嚴重侵害女性權利，「致力於讓大多數婦女和女童被迫困在家中」。

請繼續往下閱讀...

儘管神學士最初承諾對女性問題採取溫和立場，但自2021年奪權以來，卻明顯背道而馳。他們禁止女性接受小學以上教育；禁止婦女進入公園、體育館等公共場所；禁止女性在國家機關和國際非政府組織工作；甚至勒令女性從頭到腳將自己完全遮蓋。

聯合國秘書長特別代表、阿富汗代表團（mission to Afghanistan）團長奧彤巴耶娃（Roza Otunbayeva）表示：「神學士治理下的阿富汗，是世界上壓制婦女權利最嚴重的國家。目睹他們系統性的將阿富汗婦女、女童逐出公共領域，令人痛心」。

對女性的諸多限制，尤其是針對教育和非政府組織工作的禁令，引起了國際社會強烈譴責。但神學士並不打算讓步，僅稱禁令是暫時的，因為女性沒有依規定佩戴伊斯蘭頭巾，或辯稱人們沒有遵守性別隔離規則。

奧彤巴耶娃進一步表示：「阿富汗正經歷人道主義和經濟危機，卻仍將該國一半的人口限制在家中，無疑是嚴重的民族自殘行為。不僅會傷害婦女和女童，更會傷害所有阿富汗人的後代，陷入貧困且依賴援助，阿富汗公民將因此與世界其他地區，徹底隔絕。」

聲明中補充說明，約1160萬阿富汗婦女、女童正迫切需要人道主義援助。然而神學士嚴禁婦女替非政府組織工作，嚴重破壞來自國際的援助力道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法