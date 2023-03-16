未來西班牙女王 17歲公主將接受3年軍事訓練

目前西班牙王位第一繼承人、現年17歲的萊昂諾爾公主將自8月起開始接受為期3年的軍事訓練。（路透）

2023/03/16 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國防部宣布，目前西班牙王位第一繼承人、現年17歲的萊昂諾爾公主（Princess Leonor）將自8月起開始接受為期3年的軍事訓練，期間會登上西班牙海軍訓練艦「胡安·塞巴斯提安·艾爾卡諾」（Juan Sebastián de Elcano）進行訓練。

據《路透》報導，西班牙國防大臣瑪加麗塔（Margarita Robles）表示，現年17歲的西班牙王位第一繼承人萊昂諾爾公主將進行為期3年的軍事訓練，瑪加麗塔表示：「如同其他君主立憲制國家一樣，王儲必須具有軍事背景和軍事生涯。」她強調：「未來我們的三軍總帥將由女性擔任，近年來我們也在努力招募女性從軍。」

請繼續往下閱讀...

萊昂諾爾公主將在陸軍軍事學院接受1年訓練，然後進入海軍學校，登上西班牙海軍訓練艦「胡安·塞巴斯提安·艾爾卡諾」，這是一艘96歲擁有四桅縱帆船，最後1年則在空軍學院度過。

政府和王室已經同意，萊昂諾爾公主必須接受高強度的軍事訓練，西班牙王室在一份聲明中說：「未來的國家元首擁有軍事生涯是歐洲議會君主制的長期傳統。」

西班牙王位繼承順序雖然允許女性繼承王位，但必須以男嗣為優先，若未來沒有男性出生，萊昂諾爾公主將是第一順位繼承人，第二繼承人為妹妹蘇菲亞公主（Infanta）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法