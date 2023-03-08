離婚錢照算！ 前妻做25年無償家務 法院判男子支付647萬補償

近期西班牙一對結婚25年的夫妻離婚後，男子被法院命令須支付前妻20萬4624.86歐元（約新台幣647萬），以補償對方過去數十年來的無償家務勞動。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2023/03/08 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻若是選擇離婚，不只關係要斷乾淨，財務方面也要白紙黑字算清楚。近期西班牙一對結婚25年的夫妻離婚後，男子被法院命令須支付前妻20萬4624.86歐元（約新台幣647萬），以補償對方過去數十年來的無償家務勞動，且據法院指出，這筆錢還僅是以基於最低工資來計算。

綜合外媒報導，西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）法院7日做出裁定，一名和前妻離婚的男子，被勒令支付前妻20多萬歐元，因為他的前妻在過去25年的婚姻中，做出無償提供家務勞動；而這個金額則是依據2人婚姻期間的年度最低工資計算而來，並在文件中列出前妻在1995年6月到2020年12月間，每年應得收入的明細。

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由於他們結婚前是使用「財產分割」制度，意即婚後財產各自獨立，雙方的收入皆為各自所有，因此若是其一方不允許另一方外出工作時，該方自然無法擁有私人財產，也無法取得2人婚姻存續期間所賺取的任何財富。而據裁定書指出，這名女子自從結婚以來全心投入在家中，相當於在家裡工作，負責照顧整個家和家人，以及所有相關事務。

而這名匿名女子也在受訪時透露，前夫完全不允許她外出工作，只讓她在自家經營的健身房做一些雜務，負責處理「公關事務，並擔任監督人員」；除此之外，「他（前夫）讓我完全專注投入家務、照顧他和這間屋子，自從我承擔起做家務的角色，導致我在其他地方根本什麼做不了」，因此法院判決讓她「非常高興」，因為她「受之無愧」。

除了一次性支付20多萬歐元的補償外，該名男子還必須每月支付2名女兒的教育津貼，其中一名女兒已超過18歲，另一名則未成年。對此，除了這名女子對於判決結果十分滿意，不少當地媒體也認為這項裁決可被譽為婦女權利的一大勝利，因為這是法院具體承認無償家務勞動的價值，預計未來將對類似案件產生重大影響。

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