習近平連任國家主席 2952成審查關鍵字 連袁世凱也遭殃

中共總書記習近平10日在全國人大會議中，獲得出席的2952名人大代表無異議通過連任中國國家主席。（路透）

2023/03/15 05:48

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月連任中共總書記的習近平，10日毫無意外地在全國人民代表大會（人大）會議中，以2952全票通過連任中國國家主席。當天，「習近平當選中華人民共和國主席」成為社群平台「微博」熱搜榜的榜首，但短短幾個小時後，「2952」就變成微博上的敏感詞，回應的貼文遭到嚴格審查，幾乎都來自官方帳號或認證帳號。

美國之音（VOA）中文網14日報導，一些包含在人大、政協「兩會」熱搜話題裡的詞語也遭到審查，連「命運的主人」、「中心任務」、「最大動力」等看似與政治無關的詞語也包括在內。

請繼續往下閱讀...

另一個被審查的詞語，則是中華民國首任大總統、「中華帝國」元首袁世凱的名字。早在2018年習近平修憲廢除國家主席任期限制時，網友便以「袁世凱」暗諷習近平。而習近平連任國家主席的3月10日，正好是袁世凱1912年正式就任中華民國臨時大總統的日子；3年多後的1916年1月，袁世凱便宣布稱帝，時間上的巧合成為網友熱議的焦點。

美國之音測試後發現，微博已將「袁世凱」、「二次袁」、「歷史上的今天」等詞設為敏感詞。「微信」上一些回顧袁世凱當年就職的文章也遭到刪除。

還有另外一位新官上任的相關話題，也成為網路審查的重點，即新任國務院總理李強在13日的首場記者會上，聲稱自己是一個「老網民」，但這段企圖與網友「裝熟」的談話，在獲得官方媒體大力宣傳的同時，也迅速被網路審查機構設定為敏感詞。

美國之音發現，在微博上，關鍵詞「是一個老網民」只能搜索到2條即時貼文，其中一條被禁止評論。「老網民」3個字的搜索結果也遭到過濾，絕大多數顯示的貼文來自被認證帳號。相關新聞下的評論區也遭到審查，部分評論區被完全關閉。

據報導，前述僅是兩會期間中國網路審查行動的案例之一。過去一週來，與兩會相關的話題頻繁出現在微博熱搜榜上，有時甚至佔領榜單前10名，但幾乎每個話題的討論都遭到不同程度的審查。在習近平連任國家主席當天，相關新聞的評論區出現清一色的支持言論，而可能被用來批評習近平連任的關鍵詞則遭到封殺。

觀察家指出，這些兩會熱搜話題的排名，可能是被人為操控的。人權組織「自由之家」的「異言網」負責人史凱文（Kevin Slaten）13日在比對微博熱搜榜第一名的「中國人民成為自己命運的主人」和第21名的「楊紫瓊奧斯卡影后」後發現，後者的帖文數量是前者的10倍，排名卻遠低於前者。

史凱文推特：https://twitter.com/KevinSlaten/status/1635159397180792832

美國之音報導原文：https://www.voachinese.com/a/two-sessions-online-censorship-20230313/7003014.html

新任中國國務院總理李強，一席與網友「套近乎」的「也是老網民」發言，也成為網路審查的關鍵字。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法