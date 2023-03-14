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    登山客攀岩垂降誤入狒狒領地遭「投擲巨石」3人腿骨折

    5人攀岩垂降降過程中遭狒狒狠擲石頭，其中3人遭砸傷腿部骨折，隨後緊急被直升機送往附近醫院搶救，目前已無生命危險。狒狒示意圖。（法新社）

    5人攀岩垂降降過程中遭狒狒狠擲石頭，其中3人遭砸傷腿部骨折，隨後緊急被直升機送往附近醫院搶救，目前已無生命危險。狒狒示意圖。（法新社）

    2023/03/14 12:37

    〔即時新聞／綜合報導〕南非日前發生一起野生動物攻擊人類事故，一群7人登山客日前在班胡克山脈（Banhoek Mountains）進行攀岩垂降時，其中2人先行抵達地面，意外闖入狒狒領地，引發附近狒狒發怒攻擊，造成另外5人垂降過程中遭狠擲石頭，其中3人遭砸傷腿部骨折，隨後緊急被直升機送往附近醫院搶救，目前已無生命危險，消息曝光後引起外界矚目。

    綜合外媒報導，西開普省的荒野搜救組織近日提及，一群7人小組於上月前往西開普省的班胡克山脈（Banhoek Mountains）進行攀岩繩降探險闖入狒狒領地，導致其中5人進行垂降一半時，遭到一群狒狒狂丟石頭攻擊，相當驚險。

    事發當時有7人之中有2人登山客先行垂降下去，疑因誤闖進狒狒領地，激怒了附近野生狒狒，才會對其他5人瘋狂丟擲石頭攻擊，狒狒疑合力推了1顆重達約132磅（約59.8公斤）的巨石，巨石掉落爆開的鋒利碎石砸中3人造成腿部後骨折、其中2人僅受輕傷，5人最終克難地抵達地面。

    救援直升機緊急赴現場，將傷勢最嚴重的3人送醫搶救，剩下4人自行離去；對此荒野搜救組織發言人馬萊斯（Johann Marais）表示，因2名未受傷的登山客事發時保持冷靜，甚至為傷者在第一時間做了完善照護，其他傷者才能獲救，預祝他們早日康復。

    一位專門從市區營救靈長類動物的狒狒專家解釋，狒狒很容易被不習慣的事物惹怒，牠們比較習慣人類在懸崖小路上行走，而非從懸崖上方藉由繩索下降。

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