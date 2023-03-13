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    美中學爆200多名學生鬥毆 連警察也被打到骨折送醫

    美國路易斯安那州東巴頓魯治公立另類中學爆發200多名學生鬥毆事件。（取自East Baton Rouge Readiness Alternative School官網）

    美國路易斯安那州東巴頓魯治公立另類中學爆發200多名學生鬥毆事件。（取自East Baton Rouge Readiness Alternative School官網）

    2023/03/13 17:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一所中學近日發生200多名學生群毆事件，警察到場後竟也被學生亂打，1名警員因此骨折送醫，警方最後逮捕10名學生。

    綜合外媒報導，路易斯安那州首府巴頓魯治（Baton Rouge）官員表示，200名學生、家長群毆事件發生於8日東巴頓魯治公立另類中學（East Baton Rouge Readiness Alternative School）校園內。該校專收當地9至12年級輟學生。

    東巴頓魯治警方表示，該校安全部門當天約莫早上8點報案稱，體育館內發生大規模鬥毆，拜託警方協助處理。他們到場後，看見學生在校園多地互打，包含體育館、花圃等，他們介入後，還有10名學生攻擊他們，因而被捕。

    根據網傳影片顯示，校園一片混亂，體育館還有椅子亂飛，東巴頓魯治教區學校系統發表聲明說，東巴頓魯治公立另類中學比較缺乏警務人員，事發時他們立即通報，整起事件起因於2名女學生爭吵，其他學生、家長都是被叫來的助陣的。往後也會加強該校安全措施，確保人員、相關裝置充足。

    此外，該起校園鬥毆因有影片拍攝到警方將學生頭部強押在牆壁上引發爭議，全國有色人種協進會表示，他們正在收集其他影片，觀察警方壓制行動是否不適當或太超過。

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