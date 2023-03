為台灣而戰！ 美印太司令：對中嚇阻失敗就得準備戰鬥並取勝

《經濟學人》雜誌最新一期封面故事「為台灣而戰」的系列報導,引述美軍印太司令部司令阿基里諾上將表示,如果對中國嚇阻失敗,「就得準備戰鬥並獲勝」。(路透)

2023/03/12 23:32

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕中國武力入侵台灣的威脅已引發全球性緊張不安。《經濟學人》雜誌最新一期封面故事以「為台灣而戰」(The Struggle for Taiwan)為主題,透過多篇專文及系列特別報導,深入探討美、中兩大超級強權爆發軍事衝突的潛在可能,以及台灣身為全球半導體重鎮,受到中國軍事威脅的歷史與認同背景,以及政治、經濟、心理、防衛、外交等現況處境。

其中,「美中正為台灣之戰做準備」(America and China are preparing for a war over Taiwan)報導指出,如果中國選擇開戰,可能以軍演做為偽裝,美國據情報所能提供的預警時間最短恐僅幾小時;美國必須以高超技巧行動,需要藉由強化本身、盟邦和台灣,讓中國領導人習近平對於開戰疑慮升高,卻不至於讓習以為必須迅速行動、否則就將永遠放棄奪台。

美軍印太司令部司令阿基里諾上將表示,與中國交戰並非不可避免,也非迫在眉睫,其首要任務是竭盡所能避免衝突;不過,「如果嚇阻失敗,就得準備戰鬥並取勝」。他並警告,如俄羅斯入侵烏克蘭所顯示的,沒有所謂的速戰速決。

報導說,美國戰略面臨首個問題為在戰爭爆發前有多少預警時間?共軍有估計200萬現役軍人,需要較長準備期以執行二戰以來最大的兩棲攻擊,勢必取消休假、聚集登陸艦艇、儲備軍火彈藥、設立行動指揮所……等;習近平一旦選擇戰爭,其許多行動可能偽裝成軍演。

報導指出,美國將如在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中所做,盡早揭發中國的戰爭準備,並號召國際結盟共同對抗。美國國防官員表示,美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象;若共軍展開規模較小行動、如奪取台灣鄰近中國大陸的島嶼,預警時間恐僅幾小時。

除了全面入侵,中國很可能會從事「灰色地帶」行動,作為更廣泛攻擊的替代或前奏,包括經濟脅迫、全面或部分封鎖、奪取金門等離島。

報導指出,中國也必須做出重大抉擇,是僅攻擊台灣,企圖在美國及其盟邦猶疑之際創造既成事實,還是攻擊區域內的美軍,發動另一場珍珠港事件?北京若選擇前者,美國將可攻擊中國的侵略艦隊;若是後者,則幾乎可以保證美國將全力參戰;倘若中國攻擊駐日美軍基地,日本也可能參戰。

報導說,在戰爭初期擊沉中國侵略艦隊,是保衛台灣的關鍵任務;美國與亞洲許多戰略家擔心,若失去台灣,由美國領導的區域秩序會被中國主導的秩序所取代,第一島鏈將無法再約束中國,反將成為中國把力量投射得更遠的平台。一位美國軍方官員形容:「台灣有如瓶口的軟木塞。」

台海戰爭若爆發,將引發慘重經濟代價。報導引述蘭德公司和榮鼎集團評估分析,若長達1年,中國GDP(國內生產毛額)將減少25%至35%,美國GDP減少5%至10%;鑒於台灣生產世界上90%最先進電腦晶片,半導體供應中斷將導致全球電子產品短缺,進而對世界經濟造成「不可估算」的極大損失。

