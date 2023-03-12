為台灣而戰！ 美印太司令：對中嚇阻失敗就得準備戰鬥並取勝

《經濟學人》雜誌最新一期封面故事「為台灣而戰」的系列報導，引述美軍印太司令部司令阿基里諾上將表示，如果對中國嚇阻失敗，「就得準備戰鬥並獲勝」。（路透）

2023/03/12 23:32

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國武力入侵台灣的威脅已引發全球性緊張不安。《經濟學人》雜誌最新一期封面故事以「為台灣而戰」（The Struggle for Taiwan）為主題，透過多篇專文及系列特別報導，深入探討美、中兩大超級強權爆發軍事衝突的潛在可能，以及台灣身為全球半導體重鎮，受到中國軍事威脅的歷史與認同背景，以及政治、經濟、心理、防衛、外交等現況處境。

其中，「美中正為台灣之戰做準備」（America and China are preparing for a war over Taiwan）報導指出，如果中國選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，美國據情報所能提供的預警時間最短恐僅幾小時；美國必須以高超技巧行動，需要藉由強化本身、盟邦和台灣，讓中國領導人習近平對於開戰疑慮升高，卻不至於讓習以為必須迅速行動、否則就將永遠放棄奪台。

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美軍印太司令部司令阿基里諾上將表示，與中國交戰並非不可避免，也非迫在眉睫，其首要任務是竭盡所能避免衝突；不過，「如果嚇阻失敗，就得準備戰鬥並取勝」。他並警告，如俄羅斯入侵烏克蘭所顯示的，沒有所謂的速戰速決。

報導說，美國戰略面臨首個問題為在戰爭爆發前有多少預警時間？共軍有估計200萬現役軍人，需要較長準備期以執行二戰以來最大的兩棲攻擊，勢必取消休假、聚集登陸艦艇、儲備軍火彈藥、設立行動指揮所……等；習近平一旦選擇戰爭，其許多行動可能偽裝成軍演。

報導指出，美國將如在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中所做，盡早揭發中國的戰爭準備，並號召國際結盟共同對抗。美國國防官員表示，美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象；若共軍展開規模較小行動、如奪取台灣鄰近中國大陸的島嶼，預警時間恐僅幾小時。

除了全面入侵，中國很可能會從事「灰色地帶」行動，作為更廣泛攻擊的替代或前奏，包括經濟脅迫、全面或部分封鎖、奪取金門等離島。

報導指出，中國也必須做出重大抉擇，是僅攻擊台灣，企圖在美國及其盟邦猶疑之際創造既成事實，還是攻擊區域內的美軍，發動另一場珍珠港事件？北京若選擇前者，美國將可攻擊中國的侵略艦隊；若是後者，則幾乎可以保證美國將全力參戰；倘若中國攻擊駐日美軍基地，日本也可能參戰。

報導說，在戰爭初期擊沉中國侵略艦隊，是保衛台灣的關鍵任務；美國與亞洲許多戰略家擔心，若失去台灣，由美國領導的區域秩序會被中國主導的秩序所取代，第一島鏈將無法再約束中國，反將成為中國把力量投射得更遠的平台。一位美國軍方官員形容：「台灣有如瓶口的軟木塞。」

台海戰爭若爆發，將引發慘重經濟代價。報導引述蘭德公司和榮鼎集團評估分析，若長達1年，中國GDP（國內生產毛額）將減少25%至35%，美國GDP減少5%至10%；鑒於台灣生產世界上90%最先進電腦晶片，半導體供應中斷將導致全球電子產品短缺，進而對世界經濟造成「不可估算」的極大損失。

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