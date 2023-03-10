不到300例！婦懷孕「胎死腹中」9年沒取出 遭罕見石胎奪命

剛果一名50歲婦人，先前因腹絞痛等症狀就醫，在被安置到美國進行檢查後，竟發現腹中留有未取出的「死胎」。（圖擷自bmcwomenshealth）

2023/03/10 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕有國外期刊報告指出，剛果一名50歲婦人，先前因腹絞痛等症狀就醫，在被安置到美國進行檢查後，竟發現腹中留有未取出的「死胎」，由於先前曾有負面的就醫經歷，婦人拒絕進行切除手術，最終因嚴重營養不良重病身亡。

國際期刊《BMC女性健康》7日發表的案例報告指出，一名50歲的剛果難民婦女，罹患了歷史上不到300例的罕見症狀「石胎（Lithopedion）」。據指她先前曾以自然產方式生過8胎，但在第9次懷孕期間發現胎動減少，就醫檢查後被告知孩子已無心跳，她原本依照指示回家等待自然流產，但後來卻遭難民營的醫務人員指控她服用麻醉劑殺死了嬰兒，這樣的負面經歷讓她對醫療專業人員感到恐懼，甚至為此拒絕接受任何治療。

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這名婦女因此懷著死胎過了9年，後續因慢性腹痛、消化不量等症狀，在就醫後被送往美國檢查，並因此檢查出她腹中的胎兒無法自然排出身體，便在腹中腐爛，被身體認為是可能導致感染的異物，因此進行鈣化作用，最終形成「石胎」。透過掃描檢查可發現，在她腹中有一個大小約15乘20公分、相當於萵苣大小的腫塊，隱約還可看到孩子骨架。

雖然經檢查證實她有石胎，但因為對醫療的不信任，加上剛果婦女堅稱會有石胎是因為被詛咒，竟持續拒絕切除手術，使得她腸梗阻持續發作，並伴隨著卵巢、子宮等其他部位的腫瘤，最終仍在被安置到美國的14個月後，就因營養不良病重身亡。

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