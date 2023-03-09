自由之家報告：台灣自由度高居94分 亞洲第二

美國「自由之家」9日公布「2023年世界自由」報告稱，中國仍然是世界上最嚴重的踐踏個人自由的國家之一，得分僅9分；台灣則獲得94分高分，與去年持平，繼續名列自由國家，在亞洲則僅次於日本的96分。 （路透資料照）

2023/03/09 16:37

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日經新聞報導，總部設於美國的「自由之家」9日公布「2023年世界自由」報告，全球210個國家和地區中，中國仍然是世界上最嚴重踐踏個人自由的國家之一，得分僅9分；台灣則獲得94分高分，與2022年持平，繼續名列自由國家，在亞洲則僅次於日本的96分。

台灣今年仍獲得94分，與去年持平，包括在「政治權利」項目獲得38分（滿分40分），「公民自由」項目得到56分（滿分60分），持續被列為「自由」（Free）國家，與同樣拿到94分的冰島、愛沙尼亞、智利與德國，並列第17名。

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報告警告，隨著全球多國加大對媒體的攻擊力度，2022的新聞自由惡化程度是自2005年以來最嚴重的。在新聞自由方面得分最低的國家數量增加了1倍多，從14個增加到33個，原因是記者遭到起訴、審查制度不斷加強，以及許多國家努力封鎖媒體管道。

索羅門群島的跌幅最大，因為政府加強了對公共廣播公司的控制，該國與中國簽署安全協議後，也威脅要禁止持批評態度的外國記者進入該國。

報告稱，隨著中國國家主席習近平開啟前所未有的第3個任期，中國政府加強了對網路和媒體的控制。中國實施近3年的防疫清零政策限制了人民行動自由，同時北京加強了對其公民的數位監控。

「自由之家」表示，中國當局繼續打壓宗教自由，並虐待新疆西維吾爾人和其他主要是穆斯林的少數民族。儘管中國拒絕了所有虐待指控，但聯合國去年表示，中國政府在新疆的行為可能構成危害人道罪。

在過去17年中，自由度下降的國家多於自由度增加的國家，但2022年差距最小，34 個國家有所改善，35個國家有所下降。報告稱，這也是自2005年以來出現下降的國家數量最少的一次。

「自由之家」的報告根據一系列25項自由指標，對每個國家和地區進行了從0到4的評分，總分最高為100。北韓（3分）、土庫曼（2分）和敘利亞（1分）排名墊底。北歐的挪威、瑞典和芬蘭均獲得100分滿分。

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