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    美6歲童帶槍射殺老師 沒有故意犯罪意圖不起訴

    死者的律師認為校方的不作為，間接導致了悲劇發生。（美聯社）

    死者的律師認為校方的不作為，間接導致了悲劇發生。（美聯社）

    2023/03/09 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州1月傳出一起校園槍擊案件，一名年僅6歲的男童將母親的手槍帶到學校，並朝著老師連開兩槍。校方緊急將老師送醫後，仍宣告不治。然而，日前地方檢察官卻表示，男童年紀太小，不會向男童起訴，但不排除會對其他相關成年人追究刑事責任。

    綜合媒體指出，美國維吉尼亞州紐波特紐斯，1月在校園發生一起槍擊案件，一名6歲男童因為在學校破壞導師艾比．茲韋納（Abby Zwerner）的手機，遭到停學一天的處分。然而，隔日復學後他竟然帶著一把9mm的手槍，朝著老師連開兩槍。

    艾比胸部及手臂中彈，但她仍然先將其他20名學生護送出教室，最終在醫院治療近2個禮拜後，還是不幸身亡。據悉，過去曾有過3名教師向學校行政部門表示，發現該名男童在校園內持槍，然而學校卻完全沒有任何作為。

    男童父母在聲明中提到，家中的手槍被固定在孩子拿不到的地方，而兩人也強調男童患有嚴重殘疾，在傳喚期間稱他正在做重要的治療。而檢察官認為，一名6歲大的男童年紀太小，無法構成嚴重攻擊罪的必要犯罪意圖，且沒有辦法理解法律制度，所以並不會將他起訴。但是不排除任何與本案有關的成年人，需要承擔起刑事責任。

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