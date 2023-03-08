疑直接或間接協助俄軍？ 烏克蘭學者點名3台灣公司

烏克蘭「軍隊換裝及裁軍研究中心（CACDS）」亞太部門負責人、我國國防安全研究院駐點研究學者溥猷立（Yurii Poita）今（8）日透過預錄影片發言。（記者楊丞彧攝）

2023/03/08 21:37

〔記者楊丞彧／台北報導〕俄羅斯自去年2月24日對烏克蘭發動全面侵略，跨國企業也紛紛暫停或終止於俄國業務活動。一年過後，俄國仍每天使用陸空武器濫殺烏克蘭平民。烏克蘭戰略學者今（8）日指出，包括友嘉實業集團、華邦電子（2344）及神基科技（3005），可能有直接或間接協助俄羅斯製造武器之可能性，三家公司都應對此做出說明澄清。

烏克蘭「軍隊、換裝及裁軍研究中心（CACDS）」亞太部門負責人、我國國防安全研究院駐點研究學者溥猷立（Yurii Poita）指出，俄國正運用晶片來製造殘殺烏克蘭人的飛彈及武器。雖然現在俄國國防工業產能已大幅下降，但仍積極尋找規避制裁與透過第三國購入半導體及設備之方法。研究顯示，俄國仍能獲取西方與台灣所製造的半導體。

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溥猷立提到，根據烏克蘭經濟安全委員會資料指出，在俄國發動全面侵略前，台灣「友嘉實業集團」提供俄國650台高精度機床，對象也包括受制裁的俄國國防承包商，包括JSC Tactical Missiles Corporation（戰術飛彈集團）、MKB “Fakel”（火炬機器製造設計局）、中央科學研究院”Burevestnik”等。這些企業為俄軍開發及製造火砲、飛彈及防空系統。即便友嘉去年3月22日公開表示，全面停止對俄出貨。然而，迄今未能確認友嘉確實暫停在俄國活動及合作。

台灣人權促進會秘書長施逸翔解釋，烏克蘭研究顯示，即便友嘉現在不再出貨給俄國，但很可能還對俄國提供機床所需技術與服務。友嘉應對此公開澄清，並釐清其在俄國辦公室是否還在運作。

溥猷立也提到，伊朗製造的「見證者-136」無人機內，發現部分台灣製造的零組件，為台灣華邦電子所製造。伊朗違反國際規定，提供數千架無人機給俄羅斯。該款無人機被俄國用在攻擊烏克蘭的行動。另根據英國皇家聯合服務研究所（RUSI）調查指出，製作強固型電腦的神基科技（Getac）提供相關產品給俄羅斯，且可能被用於軍事用途。他希望上述兩家台灣公司，也能對外公開說明澄清。

溥猷立呼籲，基於上述案例，檢視並改善出口管制有其必要性。上述資訊若經確認，也應禁止出口機械零件以及微電子系統產品至俄羅斯，包括透過第三國的方式。施逸翔也說，許多民團一再呼籲政府應在《台灣企業與人權國家行動計畫》以及歷次兩公約國家報告審查結論性意見的基礎上，進一步推動《企業盡職調查法》立法，明確規範企業的人權責任。

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