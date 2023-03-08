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    因褻瀆國王！泰國男賣「黃色小鴨」月曆被判刑2年

    泰國一名男子因販賣印著黃色小鴨圖案的月曆，遭法院判處2年有期徒刑。（圖翻攝自@TLHR2014推特）

    泰國一名男子因販賣印著黃色小鴨圖案的月曆，遭法院判處2年有期徒刑。（圖翻攝自@TLHR2014推特）

    2023/03/08 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子因販賣有「黃色小鴨」圖案的月曆，被認為這些圖案是在「褻瀆國王」，因此遭法院判處2年有期徒刑，同時這也引起許多民眾反彈，稱法院的判決是對言論自由的打壓。

    綜合外媒報導， 男子「Narathorn Chotmankongsin」2020年因在網路上販賣穿著皇室服飾的黃色鴨子圖案的月曆，被控冒犯泰國王室，損害王室聲譽被捕，昨（7日）法院公佈判決結果，男子遭判處2年有期徒刑。

    對此，人權觀察組織（HRW）譴責泰國政府近年來利用皇室汙辱的法條來鎮壓異議人士，而泰國人權律師協會也表示，自2020年11月以來泰國至少有233人被指控犯有「冒犯君主罪」。據了解，黃色小鴨是泰國學運中的代表物之一，在抗議活動中經常出現。

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