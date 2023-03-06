全球民主報告：台灣居亞洲第3 中國排名末段班

瑞典哥德堡大學的V-Dem計畫發佈全球民主報告，指出中國是人口最多的封閉專制國家，在179個國家和地區中排名倒數第8，台灣排名第30名，是亞洲民主程度最高者之一。（擷取自2023年民主報告封面）

2023/03/06 06:01

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem（Varieties of Democracy）計畫發佈全球民主報告指出，全球各地在2022年的民主程度已下跌至1986年的水準，過去35年裡所取得的民主進步已被抹平。在報告涵蓋的179個國家和地區民主化研究中，中國是人口最多的封閉專制國家，排名爲倒數第8，而台灣排名第30名，是亞洲民主程度最高者之一。

據「中國數字時代」網站4日報導，該報告按照各國民主水準的差異，從高到低將各國分成自由民主制（Liberal Democracies）、選舉民主制（Electoral Democracies）、選舉專制（Electoral Autocracies）和封閉專制（Closed Autocracies）等4種類型，指出目前全世界有72％的人口，即57億人生活在專制國家，遠高於民主國家的10億人口（佔13％），也比10年的46％大增。更有28％人口，即22億人，生活在最惡劣的封閉專制國家。

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過去10年來，35個國家的言論自由開始惡化，47個國家開始對媒體進行審查，還有30個國家的選舉品質正在惡化。而中國是人口最多的封閉專制國家，雖已長期排名墊底，但在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情後，民主程度進一步下跌。

報告指出，亞太地區的民主程度倒退最激烈，已跌至1978年的水準。東歐和中亞，以及拉丁美洲和加勒比海地區，也退步到冷戰結束後的水準。在國家排名中，丹麥、瑞典和挪威排名前3位，北韓、厄利垂亞和阿富汗墊底。美國排名第23位，台灣排名第30，和日本（27名）、南韓（28名）位居亞洲排名最高的前3名。

而香港在「港版國安法」實施後，民主程度已跌至封閉專制行列，排名第139位。中國則排名倒數第8，居於緬甸、葉門、沙烏地阿拉伯和白俄羅斯之後。

據報導，瑞典哥德堡大學的V-Dem計畫提出一種將民主概念化和定量研究的獨特方法，是目前全球有關民主研究的最大社會科學資料庫之一，該機構每年發佈的民主報告也成爲衡量世界各國民主水準的重要參考資料。

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